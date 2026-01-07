Peccioli, al via percorso di ampliamento dell'area artigianale e industriale della Fila

Il Comune di Peccioli avvia un nuovo percorso di pianificazione per lo sviluppo economico e produttivo del territorio. Con una recente deliberazione, l’Amministrazione comunale ha definito gli indirizzi per l’ampliamento delle funzioni artigianali e industriali nell’ambito produttivo della Fila, area strategica posta a margine del territorio comunale verso Capannoli.

La zona della Fila, oggi quasi completamente satura, rappresenta da anni un polo fondamentale per l’economia locale e per l’occupazione, accogliendo numerose aziende provenienti anche da altri centri della Valdera. Nel tempo sono state completate e collaudate le opere di urbanizzazione previste, rendendo l’area pienamente funzionale e ben connessa alla viabilità sovracomunale.

La posizione strategica dell’area ha portato l’Amministrazione a inserirla nel progetto di collegamento con il centro storico di Peccioli e nel programma Linking Valdera, con particolare riferimento a Linking Peccioli, volto a rafforzare la direttrice della SP64 e a integrare attività produttive, infrastrutture e aree verdi nel paesaggio rurale.

La nuova infrastruttura di fondovalle è pensata per collegare impianti sportivi, pista ciclabile, centro commerciale, strutture ricettive e nuovo polo scolastico fino a raggiungere l’area industriale, all’interno di una visione che considera lo sviluppo produttivo come elemento centrale per creare lavoro stabile e valore durante tutto l’anno, con il turismo come supporto e non come unica fonte di reddito.

L’obiettivo è rafforzare le filiere produttive locali, dall’artigianato evoluto all’agricoltura e alla trasformazione dei prodotti, valorizzando saperi tradizionali, innovazione e marchi territoriali. Per questo il Comune ha dato mandato al Servizio Pianificazione del territorio di predisporre gli atti necessari all’integrazione della strumentazione urbanistica vigente, avviando il procedimento di variante e la relativa valutazione ambientale strategica.

Un passo concreto verso uno sviluppo equilibrato, coerente con le vocazioni del territorio e orientato al futuro economico e sociale di Peccioli. Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nell’iniziativa che sta perseguendo l’amministrazione per rendere più agevole il percorso casa/lavoro. Obiettivo che rientra nel più ampio progetto di collegamento tra Piazza del Popolo e la provinciale La Fila.

