Vespa e Ape: successo a Ponte a Cappiano per il campionato turistico nazionale

Straordinario successo per l’ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025 del Vespa Club Italia, ospitata quest’anno dal Vespa Club Il Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano.

Dopo mesi di preparativi, il weekend del raduno ha visto la partecipazione di oltre 40 Vespaclub e più di 200 vespisti provenienti da tutta Italia, accolti calorosamente dal Club organizzatore. Il sabato ha aperto le danze con l’arrivo dei primi bellissimi mezzi in Piazza Giani, la consegna dei gadget e un pomeriggio ricco di saluti ed entusiasmo. Due gruppi di Vespa hanno visitato il Museo Piaggio di Pontedera e la città natale di Leonardo da Vinci, per poi ricongiungersi puntuali nelle Torri del Ponte Mediceo.

La Granducale Contrada di Cappiano ha ospitato i partecipanti nelle sale storiche medicee, dove Andrea Pinasco, nome ispiratore ed autentico genio della Vespa, ha presentato i suoi libri e risposto alle numerose domande dei partecipanti. Figura di riferimento nella cultura vespistica, Pinasco ha raccontato di persona le sue prime trasformazioni degli anni ’80 e ’90 – esperienze oggi raccolte nei libri Quelli delle Vespa Truccate e Olive: da ragazzino, innamorato della Vespa, fece la sua prima trasformazione sostituendo il cilindro della sua Vespa con quello di una Vespa GS e di fatto iniziando così la famosa doppia alimentazione. L'incontro è stata un’occasione unica ed imperdibile per tutti gli appassionati.

Il rientro ha condotto gli ospiti sotto le “Tre Cupole” del Circolo di Ponte a Cappiano, dove un menù tipico toscano e l’intrattenimento musicale di DJ Andj hanno animato la serata.

Domenica mattina, con un sole splendente, le Vespa hanno sfilato sotto il gonfiabile del Vespa Club Italia fino al Ristorante La Casa Rossa e lungo le strade del centro storico di Fucecchio verso Massarella, dove la Contrada locale ha offerto la tradizionale Sagra della Zuppa di Pane Contadina, accolti con grande entusiasmo dai partecipanti.

Le premiazioni ufficiali hanno decretato la classifica nazionale:

I VC Maddaloni

II VC Lanuvio

III VC Roma ASD

IV VC Romagna ASD

V VC Fondi ASD

La classifica individuale nazionale:

I Roberto Piras (VC Oristano ASD)

II De Lucia Vincenzo

III Angelo Vincenzo

IV Marzaioli Massimo

V Bellucci Domenico (tutti da VC Maddaloni)

Tra i club toscani:

I VC Valdelsa ASD

II VC Grosseto ASD

III VC Pontedera ASD

IV VC San Vincenzo ASD

V VC Montemurlo

E i migliori individuali toscani:

I Bellagamba Mila

II Solfanelli Marco

III Ordini Enrico (VC Grosseto ASD)

IV Pucci Pilade (VC Valdelsa ASD)

V Giaconi Paolo (VC Piombino ASD)

La giornata si è conclusa con il pranzo e la festa finale al Ristorante La Casa Rossa, accompagnati dalla musica di Maurino Live e dalla partecipazione del Presidente del Vespa Club D'italia, Leonardo Pilati. Momenti di karaoke, balli e premiazioni hanno reso memorabile la chiusura dell’evento.

Il Vespa Club Il Ponte Mediceo ringrazia sentitamente gli sponsor che hanno reso possibile il raduno: MASMAR Carrozzeria, MORI Trasporti, Arno Ricambi (Gruppo Grazzini), C.R.A.V., Colorificio 84, Termonova snc, Pizzeria Trattoria da Yuri, Calle in Fiore, Centro Macchine per la Scarpa. Un grazie speciale va a tutti i soci e collaboratori, con un plauso particolare a Mauro Paroli,Stefano Vivaldi ed Enrico Ceccarini, colonne portanti del prestigioso Vespa Club di Ponte a Cappiano.

Con la gioia di aver condiviso due giorni di Vespa, amicizia e cultura, il Club è già pronto a progettare la prossima avventura su due ruote.

Fonte: Ufficio stampa