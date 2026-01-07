Riapre la scuola Don Milani a Firenze: conclusa riqualificazione Nzeb da 12 milioni

Dopo un importante intervento di riqualificazione, ha riaperto oggi la scuola Don Milani di via Cambray Digny, nel Quartiere 2 di Firenze. Le alunne e gli alunni sono tornati nel plesso completamente rinnovato al termine di lavori che hanno comportato un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro.

L’intervento ha interessato l’intero complesso scolastico, che ospita la secondaria di primo grado Don Milani e la paritaria Margherita Fasolo, comprensiva di nido e scuola dell’infanzia. Il progetto ha previsto la demolizione fino alle strutture al grezzo, successivamente rinforzate, seguita da una profonda riqualificazione strutturale, sismica, igienico-sanitaria e impiantistica. L’edificio è stato portato agli standard Nzeb (Nearly Zero Energy Building), diventando una scuola a energia quasi zero.

Il plesso si estende ora su 3.786 metri quadrati complessivi ed è dotato di infissi in Pvc con vetrocamera basso emissiva, cappotto termico, copertura ventilata, pannelli radianti, impianti solari termici e fotovoltaici. Durante il periodo dei lavori, l’attività didattica è proseguita in una sede provvisoria allestita all’Istituto dei Ciechi di via Nicolodi.

“Ritorna alla città e al quartiere una scuola sulla quale abbiamo investito tantissimo”, ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, sottolineando che “investire sulle scuole significa investire sul futuro di Firenze”. Per l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, la riapertura rappresenta “non solo un intervento di riqualificazione urbana, ma un segno di valore educativo e civico per tutta la comunità”.

In occasione della riapertura è stato presentato anche un murale dell’artista Egeon con il motto “I care” di Don Lorenzo Milani, accompagnato da una distesa di papaveri rossi che, come spiegato dall’assessora alle Politiche giovanili Letizia Perini, richiama “l’amore di Don Milani per la democrazia e la volontà di formare cittadini consapevoli”.