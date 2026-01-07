Rilevazione nazionale sulle persone senza dimora: l’Università di Firenze aderisce alla campagna #TuttiContano

L’Ateneo fiorentino aderisce alla campagna #TuttiContano: la rilevazione nazionale sulle persone senza dimora promossa da Istat nelle città metropolitane in programma il 26, 28 e 29 gennaio.

L’iniziativa, coordinata dalla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD), è volta a raccogliere ed organizzare dati attendibili e aggiornati sul fenomeno dell’homelessness in Italia, in modo da creare una fotografia della situazione che aiuti a programmare politiche pubbliche efficaci, inclusive e di lungo periodo.

Per diventare volontario della campagna è necessario presentare la propria candidatura entro il 20 gennaio. I partecipanti riceveranno una formazione obbligatoria (in presenza e/o online) e un attestato. Inoltre, potranno avvalersi di una copertura assicurativa.

Nello specifico, lunedì 26 gennaio è prevista la conta visiva dei senza dimora, mentre nei due giorni successivi è prevista l'indagine campionaria tramite interviste.

"Abbiamo aderito a questa iniziativa perché crediamo di poter dare un contributo come comunità universitaria – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci – invito tutti a cogliere questa opportunità, in particolare i nostri studenti, che potranno intraprendere una importante esperienza civica e far emergere così storie e volti di chi troppo spesso resta invisibile".

L’iniziativa vede la collaborazione di realtà del terzo settore come Caritas Italiana, CNCA, Croce Rossa Italiana, CSVnet, Azione Cattolica, ARCI, InformaGiovani ETS.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate