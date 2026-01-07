Si rifiuta di sottoporsi al test antidroga alla guida: denunciato 35enne a Venturina Terme

I Carabinieri di Venturina Terme hanno denunciato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga mentre era alla guida.

I militari, che stavano svolgendo un normale controllo notturno in via dell’Aeroporto, hanno notato l’uomo alla guida della propria auto in evidente stato di agitazione, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol o droghe. Quando è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti, il conducente ha rifiutato.

A seguito del rifiuto, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo in stato di libertà, ritirandogli immediatamente la patente e informando le autorità competenti.

