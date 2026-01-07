Si rifiuta di sottoporsi al test antidroga alla guida: denunciato 35enne a Venturina Terme

Attualità Venturina Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

I Carabinieri di Venturina Terme hanno denunciato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga mentre era alla guida.

I militari, che stavano svolgendo un normale controllo notturno in via dell’Aeroporto, hanno notato l’uomo alla guida della propria auto in evidente stato di agitazione, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol o droghe. Quando è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti, il conducente ha rifiutato.

A seguito del rifiuto, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo in stato di libertà, ritirandogli immediatamente la patente e informando le autorità competenti.

Notizie correlate

Livorno
Attualità
20 Gennaio 2025

Carabinieri e Diocesi di Massa Marittima-Piombino uniti nella prevenzione e lotta alle truffe agli anziani

Il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, che porta avanti con impegno l’azione dell'Arma nel contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, ha avviato una campagna informativa su tutto il territorio [...]

Pistoia
Attualità
6 Febbraio 2019

Chiusura della Porrettana, incontro in Prefettura con i tecnici di ANAS

Nel pomeriggio di oggi si è svolto un incontro tecnico presso la Prefettura di Pistoia, alla presenza dei tecnici Anas (Gruppo FS Italiane), delle Autorità e degli Enti locali, per [...]

Venturina Terme
Attualità
5 Gennaio 2018

Anas, lavori SS1 'Via Aurelia' svincolo di Venturina

Anas comunica che a partire da lunedì 8 gennaio saranno eseguiti lavori di manutenzione sulla strada statale 1 “Via Aurelia” in corrispondenza dello svincolo di Venturina, in provincia di Livorno. [...]



Tutte le notizie di Venturina Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina