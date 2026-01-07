Sorpresi a rubare in un'auto, arrestati in due

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 25enne e un 40enne sono stati arrestati dai carabinieri a Pisa per furto aggravato. È successo alle 5 del 2 gennaio, quando i militari hanno visto i due che stavano rovistando in un'auto, alla quale avevano spaccato il finestrino.

Dagli accertamenti de, uno dei due uomini è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 cm ed è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

"I due arrestati, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta, per entrambi, la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria" si legge in una nota dell'arma.

Notizie correlate

Pisa
Attualità
6 Gennaio 2026

Ultrà Pisa contro Trump, striscione in curva Nord: "Giù le mani dall'America Latina"

Uno striscione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato esposto dagli ultrà del Pisa nel corso della partita, attirando l’attenzione dello stadio. Intorno al 60° minuto, dalla [...]

Castagneto Carducci
Cronaca
6 Gennaio 2026

È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex AD di Finmeccanica

È scomparso all’età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex amministratore delegato di Finmeccanica, l’attuale Leonardo. A dare l’annuncio è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che su X [...]

Pisa
Cronaca
5 Gennaio 2026

Tenta abuso su minorenne ad Halloween, salvata dall'arrivo del padre

La notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l'1 novembre, un 30enne avrebbe abusato di una ragazza di 14 anni in stato alterato e non del tutto cosciente. La [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina