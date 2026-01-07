Sorpresi a rubare in un'auto, arrestati in due

Un 25enne e un 40enne sono stati arrestati dai carabinieri a Pisa per furto aggravato. È successo alle 5 del 2 gennaio, quando i militari hanno visto i due che stavano rovistando in un'auto, alla quale avevano spaccato il finestrino.

Dagli accertamenti de, uno dei due uomini è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 cm ed è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

"I due arrestati, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta, per entrambi, la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria" si legge in una nota dell'arma.

Notizie correlate