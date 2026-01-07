Tamponamento sulla SP80 a Montespertoli, 3 feriti. Un 68enne in ospedale

Cronaca Montespertoli
Un tamponamento avrebbe coinvolto più veicoli provocando almeno 3 feriti

Incidente nel pomeriggio a Montespertoli, sulla SP80. Un tamponamento avrebbe coinvolto più veicoli provocando almeno 3 feriti. Tra questo un 68enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorsi anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i vigili del fuoco.

L'incidente potrebbe essere stato causato dalle condizioni meteo, con temperature molto basse che hanno favorito la formazione di lastre di ghiaccio. Montespertoli è stato uno dei territori più colpiti dalla nevicata di ieri.

