'Trecce rosse' in scena a Santa Croce sull'Arno

Dopo il grande successo della Befana a teatro, entra nel vivo la rassegna Il Baule dei sogni arriva, che quest’anno alla quarantunesima edizione e si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli val d’Arno, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno e San Miniato.

Domenica 11 gennaio al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena Trecce rosse di Teatro del Drago.

Uno dei personaggi più amati della letteratura internazionale viene raccontata attraverso alcune delle sue incredibili storie piene di emozioni e sentimenti. L’amicizia e la libertà di pensare, di scegliere e di decidere sono la forza della sua anima, ciò che rende Pippi, serena e in piena armonia con l’ambiente che la circonda. In scena un’attrice, burattini, pupazzi e sagome di ombre e due bambini scelti fra il pubblico che avranno l’opportunità di essere spettatori privilegiati .Il racconto attraverserà alcuni momenti molto intensi come la scuola, il circo, l’isola di Cip Cip per tornare là dove si era partiti: la disordinata e allegra Villa Villacolle. Età consigliata dai 5 anni.

Il programma del Baule dei sogni prosegue domenica 18 gennaio Fiabe dolci, dolci da fiaba di Ortoteatro e domenica 25 gennaio La grande sfida tra il riccio e la lepre di Teatro Glug.

È in via di definizione la programmazione del Baule dei sogni al Teatro comunale di Santa Maria a Monte, che si terrà nei mesi di maggio e giugno.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa