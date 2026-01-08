Al Museo Be.Go. partono i laboratori d’arte

Dal disegno all’artigianato floreale, dalla calligrafia alla lavorazione dell’argilla. Un appuntamento al mese per avvicinarsi e apprendere le più svariate tecniche artistiche, attraverso un approccio facile, adatto a tutti. Da domenica 11 gennaio prendono il via i “Laboratori d’arte al Museo Be.Go”, iniziativa promossa nellì’ambito di Officina Museo 2026 e che contempla quattro distinte opportunità

Avvio domenica prossima (ore 15.30) con “Tea Time Calliraphy”, un workshop di calligrafia con Silvia Cianetti, dove ci sarà modo di riscoprire l'eleganza senza tempo della scrittura fatta con pennino e inchiostro. Tra tratti raffinati e ritmo lento, è prevista anche una pausa in un’atmosfera british (il tè delle cinque) per trasformare l'apprendimento in un momento di convivialità. La durata è di tre ore circa ed è aperto a tutti (dai 15 anni) costo: 15,00 € a persona.

Domenica 15 febbraio (ore 16.00) “Conversazioni d’arte”, opportunità di imparare ad osservare per saper disegnare in compagnia di Tommaso Marchiani. Attraverso consigli pratici ed esercizi mirati si potranno apprendere le basi del disegno, partendo dall’osservazione consapevole di forme, proporzioni, luci e dettagli, per affinare lo sguardo prima ancora della mano. Adatto a chi ama disegnare o vuole imparare a farlo (dai 15 anni) - durata: 2 ore - costo: 25,00 € a persona.

Domenica 22 marzo (ore 16.00) “Un girotondo che sboccia”, laboratorio floreale di primavera con SaidaLab. Con fiori secchi e stabilizzati sarà realizzata una ghirlanda dalle vibranti tonalità primaverili, e con quell'armonia naturale che solo il mondo vegetale trasmette. Adatto a chi ama creare con calma (dai 15 anni) - durata: 2 ore - costo: 40,00 € a persona.

Domenica 10 maggio (ore 15.30) “Di acqua e fango”, appuntamento imperdibile per madri e figli che avranno la possibilità, in occasione della festa della mamma, di lavorare insieme – in coppia - alla realizzazione di due cuori d'argilla, da decorare con applicazioni a rilievo di varie forme, originali texture e ingobbi. Il manufatto verrà poi restituito cotto e pronto da appendere. Dagli 8 anni - durata: 2 ore - costo: 15,00 € a coppia.

“Il Museo Be.Go. – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – ha sempre rappresentato un punto di riferimento per una cultura diffusa sul territorio, in cui le arti non siano patrimonio e opportunità riservate a pochi, ma a disposizione di tutti i cittadini, a partire dai giovani. Un polo museale che promuove la bellezza dei capolavori di Benozzo Gozzoli conservati al suo interno, ma anche uno spazio culturale attivo, dinamico, in grado di interagire con la cittadinanza attraverso un ampio ventaglio di attività laboratoriali e formative. Con i Laboratori dì’arte, che prenderanno il via domenica, il Museo Be.Go. rinnova questa sua vocazione di Museo per la città e per le persone”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

