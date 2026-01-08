Ansia, fragilità, sessualità: inizia la rassegna 'Semi educativi' a Greve

Obiettivi e prospettive di una scuola possibile, nuovi approcci per ridurre le distanze generazionali, fragilità e disagio nel processo di crescita degli adolescenti, disturbi legati al neurosviluppo, gestione dell’ansia, educazione alla sessualità. Sono questi i temi che saranno affrontati da esperti del settore psico-pedagogico nell’ambito della nuova rassegna di incontri gratuiti “Semi educativi”, ideata e organizzata dall’assessorato alle Politiche educative del Comune di Greve in Chianti, in collaborazione con la Cooperativa sociale onlus La Stadera negli spazi della biblioteca comunale di Greve in Chianti “Carlo e Massimo Baldini”, per informare e formare insegnanti, educatori e operatori del territorio grevigiano. Dopo il successo registrato lo scorso anno in termini di qualità e partecipazione, l’iniziativa approda alla sua seconda edizione con un programma più esteso ed un raggio di azione che varca i confini regionali.

“L’obiettivo di questo ambizioso percorso di formazione collettiva, – dichiara l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano – è quello di innescare e supportare un cambiamento culturale profondo e concreto nella nostra comunità educante, valorizzando al tempo stesso chi intende svolgere il delicato ruolo dell’educatore e dell’educatrice in maniera coerente. Il ciclo di incontri aprirà delle finestre di approfondimento di alto livello e sarà tenuto da alcuni dei più accreditati professionisti nel panorama culturale nazionale, prevedendo momenti di dibattito e confronto con la platea”.

“Riteniamo che quella dell’educazione sia una dimensione strategica e trasversale, da alimentare e far crescere in un dialogo costante tra scuola, territorio, istituzioni, associazioni, famiglie – aggiunge l’assessore Amalfitano – Una dimensione che non può e non deve essere demandata solo ai luoghi tradizionalmente deputati alla formazione ma deve essere affrontata, vissuta, costruita giorno per giorno come spazio e strumento di crescita corale che mette al centro i bisogni di più piccoli e delle più piccole e lo sviluppo consapevole di un’intera comunità”.

IL PROGRAMMA DI "SEMI EDUCATIVI" NEL DETTAGLIO

Il ciclo di incontri formativi propone sei occasioni di approfondimento dedicate ad alcune delle tematiche più attuali nel mondo dell’educazione, in programma dal 30 gennaio al 10 aprile, guidate da una rosa di esperti, tra cui psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, docenti, formatori, ostetriche. La rassegna prende il via il 30 gennaio alle ore 17 con Antonio Vigilante, insegnante e saggista, tutor coordinatore di Filosofia e Scienze umane presso l’Università di Firenze. Il suo intervento è finalizzato a delineare funzioni e obiettivi di una “Scuola Possibile”, partendo dal ruolo del docente e del suo “lavoro quotidiano di scavo che richiederà tutta la sua cultura, ma anche tutta la sua passione”. Prosegue il 13 febbraio alle ore 21 con Angela Cipriani, psicologa e terapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, che si propone di indagare il problema dell’ansia nel processo educativo. Il 27 febbraio alle ore 21 è la volta di Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore, docente dell’Università Cattolica di Milano. Ripamonti inviterà il pubblico di Greve a riflettere sulle azioni e sugli interventi capaci di prevenire il disagio, promuovere e valorizzare la salute, la cittadinanza attiva intrecciata alle politiche giovanili. Le diverse sfaccettature delle fragilità che investono le nuove generazioni saranno analizzate il 13 marzo alle ore 17 da Mario Landi, neuropsichiatra infantile, nonché direttore dell’Unità funzionale complessa di Salute mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze. Landi ricopre anche il ruolo di docente universitario presso la Facoltà di Psicologia di Firenze. Allo psicologo e professore dell’Università degli Studi di Udine Daniele Fedeli è demandato il compito di esplorare i disturbi del neuro sviluppo. L’incontro è previsto il 27 marzo alle ore 17. Lo psicologo è specializzato nella trattazione delle problematiche legate all’autoregolazione cognitiva e comportamentale in età evolutiva. Ultimo appuntamento è quello in programma il 10 aprile alle ore 21, e vede protagoniste tre ostetriche dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, esperte di educazione sessuale: Elena Brachetti, Paola Soldi, Dianora Torrini. Per prendere parte agli incontri occorre compilare l’apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito web del Comune e inoltrarlo a semieducativi@gmail.com. Ai partecipanti che frequenteranno almeno cinque incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

