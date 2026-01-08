Esce di casa e non torna, 88enne salvata sull'argine del canale dai carabinieri

Una mattinata di grande apprensione si è conclusa con un lieto fine. Una donna di 88 anni è stata salvata dai carabinieri di Calcinaia nella giornata del 7 gennaio.

Alle 10 un uomo di Cascina ha contattato il 112 dicendo che la moglie era uscita di casa e non aveva fatto rientro. Anziana e fragile, le sue condizioni preoccupavano il marito.

I carabinieri l'hanno trovata nei pressi della SS 67 Bis, in un'area impervia adiacente all'argine del Canale Imperiale. Era riversa a terra e in stato di shock. La signora, che è rimasta sempre cosciente, ha riferito ai carabinieri di essere scivolata accidentalmente e di non essere più riuscita a rialzarsi a causa della caduta.

I militari hanno prestato i primi soccorsi, mettendo la donna in sicurezza e rassicurandola fino all'arrivo del personale sanitario del 118. L’anziana, pur provata dall'accaduto ma non in pericolo di vita, è stata trasportata a Cisanello per i necessari accertamenti clinici.