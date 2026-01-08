Atti vandalici su dehors di locali del centro di Firenze

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, alcune attività di pubblico esercizio del centro di Firenze sono state vittima di atti criminosi: alcuni dehors e arredi esterni sono stati dati alle fiamme, lasciando dietro di sé danni ingenti e profonda amarezza.

"Sconcerto e preoccupazione" esprime anche la Confesercenti cittadina attraverso il Presidente Santino Cannamela che ringrazia Comune di Firenze e Polizia Municipale per avere individuato con grande celerità il responsabile del gesto criminale. Siamo vicini ai colleghi vittime di questi episodi e ci mettiamo a disposizione per fare quanto possibile in loro sostegno e supporto.

Fonte: Confesercenti Firenze

