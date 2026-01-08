Atti vandalici su dehors di locali del centro di Firenze

Cronaca Firenze
Incendi a dehors nel centro di Firenze e danni a locali, fermato il responsabile. Confesercenti esprime sconcerto e preoccupazione

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, alcune attività di pubblico esercizio del centro di Firenze sono state vittima di atti criminosi: alcuni dehors e arredi esterni sono stati dati alle fiamme, lasciando dietro di sé danni ingenti e profonda amarezza.

"Sconcerto e preoccupazione" esprime anche la Confesercenti cittadina attraverso il Presidente Santino Cannamela che ringrazia Comune di Firenze e Polizia Municipale per avere individuato con grande celerità il responsabile del gesto criminale. Siamo vicini ai colleghi vittime di questi episodi e ci mettiamo a disposizione per fare quanto possibile in loro sostegno e supporto.

Fonte: Confesercenti Firenze

Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026

Due incendi in centro a Firenze, non si esclude il dolo

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte dalle 5 in centro a in Via dei Benci e in Via dei Neri, per due distinti incendi che hanno [...]

Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026

Giovanissimo rapinato e minacciato la sera di Befana a Firenze: indagini in corso

Stava tornando a casa a piedi poco prima dell'orario di cena quando, lungo l'argine del Mugnone, è stato minacciato e rapinato del suo giubbotto contenente portafogli con 150 euro, cellulare [...]

Fiesole
Cronaca
7 Gennaio 2026

Maltempo in Toscana, una frana a Fiesole. Chiuso tratto in A1

L'ondata di maltempo non si placa in Toscana, specie in provincia di Firenze. In vista di una delle notti più fredde della stagione - si parla di temperature sotto zero [...]



