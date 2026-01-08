Confindustria Toscana, nominata la commissione di designazione: al via l’iter per il rinnovo della presidenza

Nominata la commissione incaricata di proporre il candidato alla presidenza di Confindustria Toscana per il prossimo quadriennio

Il consiglio di presidenza di Confindustria Toscana ha nominato, questo pomeriggio, la commissione di designazione, incaricata di proporre allo stesso consiglio il candidato alla presidenza di Confindustria Toscana per il prossimo quadriennio.

I tre “saggi” estratti a sorte, fra una rosa di candidati proposti dai probiviri delle associazioni toscane, sono: Sergio Ceccuzzi, Giulio Grossi e Giovanni Basagni.

La Commissione di designazione ascolterà almeno ”i componenti del Consiglio di Presidenza”, che è composto dal presidente di Confindustria Toscana, dai presidenti delle quattro territoriali toscane, dal presidente dei Giovani Imprenditori, dal presidente della Piccola Industria e dal presidente di Ance Toscana.

Il presidente sarà poi eletto dal “Consiglio di presidenza, su proposta della Commissione di designazione, fra gli imprenditori rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni territoriali toscane in possesso dei requisiti stabiliti da Confindustria per assumere incarichi di presidente di Associazione territoriale”, come recita l’articolo 5 dello statuto della federazione imprenditoriale toscana.

Con la nomina di oggi della commissione di designazione ha preso avvio l’iter per il rinnovo della presidenza di Confindustria Toscana per il quadriennio 2026 - 2030.

Fonte: Confindustria Toscana Centro e Costa -Ufficio stampa

