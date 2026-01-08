Buongiorno oggi ringrazio Letizia una nostra ascoltatrice per questa ricetta: "Il coniglio alla Letizia" buono, saporito, bagnato con il marsala secco.

Coniglio alla Letizia

Ingredienti

Un coniglio diviso in pezzi

1 carota

2 scalogni

Tre rametti di rosmarino

Un bicchierino di marsala secco

Sale q.b.

Pepe q.b

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Iniziate a preparare il battuto con carota, scalogni, ramerino in un mix. Prendete un tegame o una padella profonda aggiungete l’olio e il battuto e fate cuocere a fiamma bassa fino a che lo scalogno si imbiondisce, non deve bruciare. Lavate i pezzi di coniglio e asciugateli molto bene e poi metteteli dentro la padella e fate rosolare da entrambe le parti, stando attenti che non bruci. Quando il coniglio è rosolato bagnatelo con il bicchierino di marsala secco, fate evaporare l’alcool e mettete sale e pepe. Abbassate la fiamma e controllate che il sugo non si asciughi troppo altrimenti aggiungete un poco di acqua.

Letizia

