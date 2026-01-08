Coniglio alla Letizia

GoBlog Michela Renaldini

Buongiorno oggi ringrazio Letizia una nostra ascoltatrice per questa ricetta: "Il coniglio alla Letizia" buono, saporito, bagnato con il marsala secco.

Coniglio alla Letizia
Ingredienti
Un coniglio diviso in pezzi
1 carota
2 scalogni
Tre rametti di rosmarino
Un bicchierino di marsala secco
Sale q.b.
Pepe q.b
Olio extravergine di oliva
Preparazione
Iniziate a preparare il battuto con carota, scalogni, ramerino in un mix. Prendete un tegame o una padella profonda aggiungete l’olio e il battuto e fate cuocere a fiamma bassa fino a che lo scalogno si imbiondisce, non deve bruciare. Lavate i pezzi di coniglio e asciugateli molto bene e poi metteteli dentro la padella e fate rosolare da entrambe le parti, stando attenti che non bruci. Quando il coniglio è rosolato bagnatelo con il bicchierino di marsala secco, fate evaporare l’alcool e mettete sale e pepe. Abbassate la fiamma e controllate che il sugo non si asciughi troppo altrimenti aggiungete un poco di acqua.
Letizia

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.
Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.

