Danni alla cabina elettrica e gazebo esterni dell'Enriques, slitta di un giorno la riapertura

Cronaca Castelfiorentino
Rientro posticipato per consentire la sistemazione: l'ipotesi più probabile è l'atto vandalico, sporta denuncia dalla dirigente scolastica

Rientro da scuola dopo le vacanze posticipato di un giorno per l'Enriques di Castelfiorentino, per consentire la sistemazione dopo i danni alla cabina elettrica a servizio dell'istituto. Come riportato dal quotidiano La Nazione martedì 6 gennaio con un'ordinanza della sindaca Francesca Giannì, su segnalazione della dirigente scolastica Barbara Degl'Innocenti e della Città Metropolitana, la scuola è stata chiusa per 24 ore, con riapertura prevista per oggi 8 gennaio.

La preside ha annunciato che questa mattina si sarebbe recata a sporgere denuncia contro ignoti, ritenendo l'atto vandalico come ipotesi più probabile ai danni riportati dalla centralina e a un gazebo esterno. Il tempo della chiusura è stato necessario per consentire l'installazione da parte degli operai di un generatore. Secondo quanto ipotizzato al momento ignoti, nei giorni scorsi, potrebbero aver scavalcato la recinzione dirigendosi alla centralina esterna, danneggiando il coperchio in plastica divelto e trovato a terra e premendo il pulsante d'emergenza che blocca la corrente. A quel punto si sarebbe bloccata anche la caldaia, danneggiandosi. Si aggiungono i danni ritrovati al gazebo esterno.

La scoperta è stata fatta il 5 gennaio, con gli ultimi controlli in vista della riapertura che poi ha dovuto slittare. In corso la quantificazione dei danni nei prossimi giorni i tecnici interverranno anche sulla caldaia, dopo il generatore montato come soluzione per consentire il riavvio dell'energia e del riscaldamento, mentre da oggi è ripartita l'attività didattica. Espressa amarezza per l'accaduto dalla dirigente scolastica che ha sottolineato, oltre al danno economico, "si tratta di un danno sociale fatto a tutta la comunità".

