Territorio e sostenibilità alimentare: la Fidapa incontra Slow Food a San Miniato

Attualità San Miniato
Appuntamento a venerdì 16 gennaio 2026, ore 20, all’Antico Ristoro 'Le Colombaie' di San Miniato

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20, presso l’Antico Ristoro 'Le Colombaie', Osteria Slow Food premiata con la 'chiocciola', la Fidapa Sezione di San Miniato organizza un incontro speciale in collaborazione con la Condotta Slow Food di San Miniato.

Durante la serata, che prevede una cena dedicata alle tipicità del territorio e raccontata direttamente dai produttori locali, la Presidente della Fidapa San Miniato, Lucia Alessi, insieme al Fiduciario della Condotta Slow Food di San Miniato, Benedetto Squicciarini, e al Presidente dei Produttori del Mercato della Terra di San Miniato, Matteo Pieri, approfondirà il tema della centralità del cibo e delle azioni per la tutela della sostenibilità alimentare.

Un’occasione preziosa per le socie, gli amici e le amiche della Fidapa e per tutti coloro che desiderano conoscere e valorizzare una rete associativa che arricchisce la qualità del nostro territorio.

