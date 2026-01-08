Una notte da brividi: in Toscana il freddo ha toccato anche -12°C

È stata una notte freddissima quella tra mercoledì 7 e giovedì 8 in Toscana. In alcune zone si sono toccati i dodici gradi sotto lo zero, un freddo che non si sentiva da anni.

"Temperature minime nella notte con formazione di ghiaccio, -12 al Passo Radici, -9,5 a Pieve Santo Stefano, -6,2 a Montopoli, -4,4 a Firenze". Lo scrive stamani sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.

"Mezzi operativi sulle strade, prestiamo prudenza alla guida, allerta gialla in corso per rischio ghiaccio su tutta la Toscana fino alle ore 12", conclude il governatore riguardo al freddo.

Sulla vetta del Monte Amiata sono stati toccati i -11 gradi, una temperatura bassissima. Sempre sul monte tra Siena e Grosseto sono venticinque i centimetri di neve. Siena, peraltro, si è risvegliata con una sorprendente nevicata.

Notizie correlate