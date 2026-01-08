Furto in parcheggio a Ponzano: donna derubata della borsa mentre entra in auto

Una donna è stata derubata nel pomeriggio nella frazione di Ponzano a Empoli, al parcheggio del supermercato Conad, in via di Ponzano. Da quanto appreso, la donna era appena entrata in auto appoggiando la borsa sul sedile del passeggero, quando un uomo avrebbe aperto velocemente lo sportello per prendere la borsa.

La donna avrebbe tentato di agguantarla, ma l'uomo gliel'ha strappata dalle mani ed è fuggito via. Ad attenderlo vi era un complice a fare da palo all'interno di un'auto accostata ai margini della strada. Il ladro, tra le urla della donna, è salito rapidamente sull'auto e ha fatto perdere le tracce di sé.

Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sulla vicenda. Intorno al supermercato sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire indizi sul ladro e il suo complice, anche se non è chiaro se abbiano ripreso il furto.

Non si tratterebbe del primo episodio simile. Secondo il racconto di alcuni testimoni, nello stesso luogo sarebbero infatti avvenuti furti di borse con modalità simili, mentre la vittima stava entrando in auto.

