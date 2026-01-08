Giovanissimo rapinato e minacciato la sera di Befana a Firenze: indagini in corso

Stava tornando a casa a piedi poco prima dell'orario di cena quando, lungo l'argine del Mugnone, è stato minacciato e rapinato del suo giubbotto contenente portafogli con 150 euro, cellulare e chiavi di casa. Vittima dell'episodio avvenuto la sera dell'Epifania a Firenze, e riportato oggi dal quotidiano La Nazione, un giovane di 15 anni che non ha riportato ferite. Ieri, accompagnato dal babbo, ha sporto denuncia in questura e sul fatto sono in corso le indagini della polizia.

Secondo quanto riferito si trovava lungo il Mugnone, nel quartiere di Novoli, quando uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato chiedendogli qualche moneta. Al rifiuto l'uomo avrebbe insistito e il giovane a quel punto avrebbe tentato la fuga, venendo inseguito e raggiunto: da quanto emerso il soggetto gli avrebbe puntato qualcosa al petto, costringendolo a consegnare il giubbotto, per poi fuggire via. La vittima, che come spiegato non avrebbe visto un coltello, sarebbe tornato a casa sotto shock.

