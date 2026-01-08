Ha un guanto con dentro l'hashish, arrestato

Il 3 gennaio un 58enne è stato arrestato a Pontedera per detenzione e spaccio di droga. L'uomo ha visto arrivare i carabinieri e ha lasciato cadere un guanto. All'interno erano presenti circa 45 grammi di hashish.
La perquisizione dell'uomo ha portato a trovare altri sei grammi di hashish oltre a 350 euro in contanti. Droga e soldi sono stati sequestrati. L'uomo è stato messo in manette.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
Santa Croce sull'Arno
Cronaca
5 Gennaio 2026
Si torna a parlare di Keu. Con una motivazione di 37 pagine depositata il 30 dicembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Toscana e dalla [...]
Castelfranco di Sotto
Cronaca
5 Gennaio 2026
Imprenditore e anima dello sport nel Cuoio e non solo, è scomparso Giuliano Cavallini. Aveva fondato lo storico calzaturificio Cavallini, che ha sede a Santa Maria a Monte: era un'azienda [...]
Santa Croce sull'Arno
Cronaca
24 Dicembre 2025
Sequestrati dalla guardia di finanza tra Cuoio, Valdera e Pisano, oltre 5.500 articoli natalizi non conformi alla normativa in materia di sicurezza prodotti. Questo il bilancio dei controlli dei militari [...]
<< Indietro