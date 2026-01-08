Ha un guanto con dentro l'hashish, arrestato

Il 3 gennaio un 58enne è stato arrestato a Pontedera per detenzione e spaccio di droga. L'uomo ha visto arrivare i carabinieri e ha lasciato cadere un guanto. All'interno erano presenti circa 45 grammi di hashish.

La perquisizione dell'uomo ha portato a trovare altri sei grammi di hashish oltre a 350 euro in contanti. Droga e soldi sono stati sequestrati. L'uomo è stato messo in manette.

