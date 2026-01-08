Due incendi in centro a Firenze, non si esclude il dolo

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte dalle 5 in centro a in Via dei Benci e in Via dei Neri, per due distinti incendi che hanno interessato la struttura esterna di quattro attività ricettive.

Sul posto una squadra ha effettuato lo spegnimento degli ombrelloni e della struttura esterna. Sul posto richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Accertamenti in corso per stabilire le le cause e non si escludono azioni dolose.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026

Giovanissimo rapinato e minacciato la sera di Befana a Firenze: indagini in corso

Stava tornando a casa a piedi poco prima dell'orario di cena quando, lungo l'argine del Mugnone, è stato minacciato e rapinato del suo giubbotto contenente portafogli con 150 euro, cellulare [...]

Fiesole
Cronaca
7 Gennaio 2026

Maltempo in Toscana, una frana a Fiesole. Chiuso tratto in A1

L'ondata di maltempo non si placa in Toscana, specie in provincia di Firenze. In vista di una delle notti più fredde della stagione - si parla di temperature sotto zero [...]

Toscana
Cronaca
6 Gennaio 2026
Neve Chianti

Neve record nel Chianti: fino a 25 cm, strade bloccate e trattori in azione

Una nevicata eccezionale dell’Epifania ha imbiancato colline e monti del Chianti, tra le province di Firenze e Siena, causando pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto riferito, non si registrava un [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina