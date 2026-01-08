Due incendi in centro a Firenze, non si esclude il dolo

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte dalle 5 in centro a in Via dei Benci e in Via dei Neri, per due distinti incendi che hanno interessato la struttura esterna di quattro attività ricettive.

Sul posto una squadra ha effettuato lo spegnimento degli ombrelloni e della struttura esterna. Sul posto richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Accertamenti in corso per stabilire le le cause e non si escludono azioni dolose.

