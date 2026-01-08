Due incendi in centro a Firenze, non si esclude il dolo

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte dalle 5 in centro a in Via dei Benci e in Via dei Neri, per due distinti incendi che hanno interessato la struttura esterna di quattro attività ricettive.
Sul posto una squadra ha effettuato lo spegnimento degli ombrelloni e della struttura esterna. Sul posto richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Accertamenti in corso per stabilire le le cause e non si escludono azioni dolose.
Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026
Stava tornando a casa a piedi poco prima dell'orario di cena quando, lungo l'argine del Mugnone, è stato minacciato e rapinato del suo giubbotto contenente portafogli con 150 euro, cellulare [...]
Fiesole
Cronaca
7 Gennaio 2026
L'ondata di maltempo non si placa in Toscana, specie in provincia di Firenze. In vista di una delle notti più fredde della stagione - si parla di temperature sotto zero [...]
Toscana
Cronaca
6 Gennaio 2026
Una nevicata eccezionale dell’Epifania ha imbiancato colline e monti del Chianti, tra le province di Firenze e Siena, causando pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto riferito, non si registrava un [...]
