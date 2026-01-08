Insulti e attacchi sui social dopo il commento di Cantini, solidarietà a Senka Majda dalla Cgil

"Il post di denuncia di Senka Majda contro le gravissime parole d’odio pronunciate sui social dal coordinatore di Fratelli d’Italia di Empoli – "I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia" – ha scatenato nei suoi confronti una vera e propria campagna di aggressione online. Una marea di insulti, offese sessiste e razziste, auguri di violenza, attacchi personali e tentativi di delegittimazione che nulla hanno a che vedere con il confronto politico, anche quando è aspro, e che rappresentano invece un clima di intimidazione inaccettabile. Un’ondata di odio che qualifica esclusivamente chi la pratica, non chi la subisce". Così in una nota Cgil Firenze, Cgil Pisa, Cgil Empolese Valdelsa, Cgil Toscana dopo gli attacchi sui social, in seguito al commento di Cantini.

"Siamo di fronte a un fenomeno che preoccupa profondamente: l’uso sistematico dei social come spazio di impunità, dove l’istigazione all’odio e alla violenza viene normalizzata e tollerata. I social network non possono e non devono diventare una zona franca per i peggiori istinti, né uno strumento per colpire chi difende diritti, uguaglianza e giustizia sociale.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza a Senka Majda, militante di Sinistra Italiana, lavoratrice dell’Inca Cgil di Pisa e collaboratrice della Cgil fiorentina in un progetto sulle migrazioni. Un impegno, il suo, che parla di diritti, inclusione e tutela delle persone più fragili, e che proprio per questo diventa bersaglio di chi alimenta paura e odio. A Senka diciamo con chiarezza: non sei sola. Siamo al tuo fianco e siamo certi che nessuna offesa, nessuna intimidazione potrà fermarti. Continueremo insieme le battaglie per la giustizia sociale, - concludono dal sindacato - per i diritti civili e sociali, per una società fondata sul rispetto, sulla democrazia e sull’antifascismo, valori che la Cgil difende ogni giorno nei luoghi di lavoro e nella società".