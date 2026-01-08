Malfunzionamento alla caldaia alla scuola di Cortenuova: bambini con giubbotto e cappello

L'area scolastica di Cortenuova a Empoli

Il Comune di Empoli riferisce di aver ripristinato il funzionamento della caldaia, bloccata dal sistema antigelo per le temperature rigide. I genitori: "Non è accettabile"

Stesso problema, stessa scuola. A distanza di un anno esatto dal malfunzionamento della caldaia che aveva lasciato i bambini della scuola dell'infanzia di Cortenuova al freddo, un genitore ha scritto alla redazione di gonews.it per lamentarsi che ieri, 7 gennaio 2026, si è ripresentato lo stesso guasto. Il disservizio ha costretto i piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, a "stare tutto il giorno con cappellino e giubbotto dalle 8 alle 16".

"Non è accettabile una condizione del genere - afferma il genitore -, soprattutto in questo periodo con temperature rigidissime e il rischio che i bambini si ammalino".

Da quanto si apprende dal racconto del genitore, non sarebbe nemmeno la prima volta che vengono segnalati dei disservizi all'interno della scuola: "ci siamo lamentati in questi ultimi anni mille volte e il problema non è mai stato risolto", afferma.

Il malfunzionamento, nonostante l'intervento dei tecnici "avvenuto ieri dopo i mille richiami dei rappresentanti dei genitori al Comune", si sarebbe protratto anche stamani lasciando "la scuola al freddo, con bambini che indossavano cappelli e giubbotti".

"Siamo un po' tutti stufi di questa situazione", scrive il genitore.

Il Comune di Empoli riferisce di aver provveduto a ripristinare il corretto funzionamento della caldaia. Il temporaneo disservizio alla caldaia sarebbe stato causato dalle temperature particolarmente rigide all’esterno della struttura, che hanno attivato il sistema di protezione antigelo. La caldaia, pur risultando funzionante, avrebbe quindi riscaldato meno del dovuto.

