Anno nuovo, vecchie tradizioni: primo Mercatale del 2026 a Empoli

Prosegue anche nel 2026 l'appuntamento del sabato mattina con le aziende agricole di Empoli e del circondario per "Il Mercatale in Empoli".

Gli espositori, come sempre, porteranno le primizie di stagione e i prodotti tipici di zona.

Sabato 10 gennaio 2026, dalle 8 alle 13, avremo il ritorno del riso Jolanda da Ferrara con chicchi di ogni tipo: Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, riso rosso e anche la farina di riso. Per la pasta realizzata con i grani della Valdelsa, avremo i produttori aderenti a Proceva. Sarà presente anche il laboratorio degli impasti con pane di grani antichi e panettone per concludere le festività.

Per la frutta avremo gli agrumi e la frutta secca di Ribera portate dall'azienda 'Le arance di Perricone'. Per l'angolo rarità la mela francesca de L'Orto di Paglione di Certaldo, con frutta e verdura di stagione.

Ci sarà spazio anche per Marco Macelleria da Castelfiorentino che porterà lavorati di vitello, maiale, pollo e coniglio, oltre ai salumi.

Per le eccellenze di fuori regione, non mancherà il Parmigiano Reggiano della

Cooperativa agricola del Frignano.

Tra le aziende agricole troverete: Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva, l'azienda di Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina proveniente da animali allevati allo stato semibrado, fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva, l'azienda Remma con frutta e verdura da Fucecchio, l'azienda di Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grani antichi. A chiudere l'azienda agricola La Contadina con i suoi formaggi caprini e le verdure di stagione di Luigina D'Ercole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

