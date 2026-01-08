Minaccia commercianti con coltello nel centro di Lucca, arrestato 31enne

Attimi di paura nel centro storico di Lucca, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato con un coltello due commercianti e alcuni passanti. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, poco prima della chiusura delle attività commerciali.

Secondo quanto ricostruito, il 31enne, cittadino nordafricano con numerosi precedenti, si è introdotto in un negozio di alimentari in evidente stato di alterazione, pretendendo generi alimentari e alcolici. Al rifiuto delle commesse, l’uomo ha estratto un coltello, riuscendo a impossessarsi di alcune bottiglie di alcol prelevate dal bancone prima di allontanarsi.

Subito dopo è entrato in un secondo esercizio commerciale, dove ha nuovamente richiesto del cibo. Anche in questo caso, di fronte al diniego, ha mostrato l’arma, creando forte allarme tra i presenti. Nel frattempo, un equipaggio della squadra volante è intervenuto, riuscendo a bloccarlo all’interno del locale.

Alcuni testimoni hanno riferito che l’uomo avrebbe importunato anche dei passanti, sempre brandendo il coltello. Al termine dell’intervento, il 31enne è stato arrestato per rapina aggravata e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.