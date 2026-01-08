Montelupo, freddo nelle aule della scuola dell'infanzia Gianni Rodari

Scuola e Università Montelupo Fiorentino
L’ufficio tecnico ha inviato stufette elettriche per riscaldare le aule gelide. Al lavoro l'Amministrazione comunale che assicura sopralluoghi e monitoraggio costante per risolvere il problema

Freddo nelle aule della scuola dell'infanzia Gianni Rodari a Montelupo Fiorentino, dove oggi alcuni genitori hanno segnalato un malfunzionamento dei riscaldamenti nella parte vecchia dell'edificio. I genitori fanno sapere che il problema sarebbe presente già da prima delle vacanze di Natale e persisterebbe tutt'ora.

Un rientro gelido che non ha lasciato indifferenti i genitori dei bambini, i quali si sono subito rivolti al Comune per segnalare il malfunzionamento. Ma la risposta che hanno ricevuto non è stata quella sperata: l’ufficio tecnico, si apprende, avrebbe mandato alla scuola alcune stufette elettriche da mettere nelle classi rimaste al freddo per sopperire momentaneamente al problema, dal momento che non era prevista una data precisa per la risoluzione definitiva.

"In merito alla situazione dell’impianto, l’Amministrazione comunale informa di essere in costante contatto con i tecnici - ha detto il Comune di Montelupo Fiorentino -. Nella giornata di oggi sono state effettuate operazioni di ritaratura complessiva degli impianti, con incremento della temperatura e della portata delle pompe per entrambi i sistemi, oltre all’attivazione del funzionamento continuo, sia diurno che notturno.

Saranno necessari alcuni giorni, indicativamente fino a lunedì, per poter valutare l’effettiva efficacia degli interventi messi in atto. La situazione si è rivelata complessa e richiede un monitoraggio costante. È previsto un nuovo sopralluogo tecnico nella mattinata di domani, al quale prenderà parte anche un rappresentante dell’Amministrazione comunale".

Non si tratta, purtroppo, di un rientro caloroso dalle vacanze natalizie. Un problema simile si è infatti verificato nelle scorse ore anche nella scuola dell’infanzia di Cortenuova, dove si è verificato un malfunzionamento della caldaia. Anche in quel caso il disservizio si era protratto, lasciando genitori e alunni a fare i conti con il freddo.

