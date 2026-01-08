'Nati per leggere' inaugura il 2026 della biblioteca a San Gimignano

La Biblioteca Comunale di San Gimignano inaugura il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla lettura condivisa per l’infanzia. Sabato 10 gennaio alle ore 10.30 è in programma il primo incontro di Nati per Leggere. L’incontro, rivolto a genitori e bambini da 0 a 6 anni, sarà animato dalle volontarie del progetto Nati per Leggere, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra storie che parlano di libri e di letture, stimolando curiosità, ascolto e immaginazione. Le letture a bassa voce, pensate per rispettare i tempi e le sensibilità dei più piccoli, creeranno un ambiente accogliente e rassicurante, favorendo un’esperienza di relazione e scoperta da vivere insieme. L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca Comunale di San Gimignano, in via Folgore 17. La partecipazione è gratuita.

