'Nati per leggere' inaugura il 2026 della biblioteca a San Gimignano

Cultura San Gimignano
Condividi su:
Leggi su mobile

La Biblioteca Comunale di San Gimignano inaugura il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla lettura condivisa per l’infanzia. Sabato 10 gennaio alle ore 10.30 è in programma il primo incontro di Nati per Leggere. L’incontro, rivolto a genitori e bambini da 0 a 6 anni, sarà animato dalle volontarie del progetto Nati per Leggere, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra storie che parlano di libri e di letture, stimolando curiosità, ascolto e immaginazione. Le letture a bassa voce, pensate per rispettare i tempi e le sensibilità dei più piccoli, creeranno un ambiente accogliente e rassicurante, favorendo un’esperienza di relazione e scoperta da vivere insieme. L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca Comunale di San Gimignano, in via Folgore 17. La partecipazione è gratuita.

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
21 Ottobre 2025

Convegno sulla cultura in Valdelsa: tre giorni tra San Gimignano e Castelfiorentino

La Società Storica della Valdelsa ha organizzato un convegno per i giorni 24, 25 e 26 ottobre 2025 dal titolo 'La cultura in Valdelsa. Territori, Istituzioni, Intellettuali'. Il convegno si [...]

San Gimignano
Cultura
13 Settembre 2025

San Gimignano firma la Carta di Amalfi: un nuovo modello di turismo sostenibile

Il celebre borgo toscano compie un passo importante verso una gestione più equilibrata e sostenibile del turismo, formalizzando la propria adesione alla ‘Carta di Amalfi’. Si tratta di un documento [...]

Lajatico
Cultura
20 Giugno 2025

Jannik Sinner e Andrea Bocelli assieme in un singolo

Un duetto che non ti aspetti. Jannik Sinner e Andrea Bocelli cantano assieme. Due campioni, ma di discipline diverse, adesso fanno parte di "Polvere e Gloria", il singolo lanciato dall'artista [...]



Tutte le notizie di San Gimignano

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina