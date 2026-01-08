Neve su Siena: chiuse scuole e centri per anziani e disabili

Siena si è imbiancata. La neve, inaspettata, ha colpito la città del Palio poco prima dell'alba di oggi, giovedì 8 gennaio. I tetti e le strade si sono ricoperti da un manto bianco, poi si è formato del ghiaccio. Per questo motivo per oggi il Comune ha disposto che "sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale".

In una nota si legge che "gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l'uso delle auto e guidare comunque con prudenza". Non si registrano particolari criticità nella viabilità della città e delle zone limitrofe.

"A seguito delle improvvise precipitazioni nevose della notte e della conseguente formazione di ghiaccio, oggi sono chiusi anche i centri anziani e per disabili sul territorio comunale" spiega sempre il Comune.

