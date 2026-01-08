Neve su Siena: chiuse scuole e centri per anziani e disabili

Siena si è imbiancata. La neve, inaspettata, ha colpito la città del Palio poco prima dell'alba di oggi, giovedì 8 gennaio. I tetti e le strade si sono ricoperti da un manto bianco, poi si è formato del ghiaccio. Per questo motivo per oggi il Comune ha disposto che "sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale".

In una nota si legge che "gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l'uso delle auto e guidare comunque con prudenza". Non si registrano particolari criticità nella viabilità della città e delle zone limitrofe.

"A seguito delle improvvise precipitazioni nevose della notte e della conseguente formazione di ghiaccio, oggi sono chiusi anche i centri anziani e per disabili sul territorio comunale" spiega sempre il Comune.

Livorno
Attualità
7 Gennaio 2026

Lotteria Italia 202: due vincite in Toscana da 100mila euro

Ieri sera sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 e in Toscana si registra un boom di vincite. Due i giocatori toscani che hanno centrato il premio [...]

Toscana
Cronaca
6 Gennaio 2026
Neve Chianti

Neve record nel Chianti: fino a 25 cm, strade bloccate e trattori in azione

Una nevicata eccezionale dell’Epifania ha imbiancato colline e monti del Chianti, tra le province di Firenze e Siena, causando pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto riferito, non si registrava un [...]

Siena
Attualità
5 Gennaio 2026

Alluvione Siena 2024, il Comune intercetta finanziamenti per 1,2 milioni

Un milione e 200mila euro è l’importo dei finanziamenti intercettati dal Comune di Siena per i danni dell’alluvione di ottobre 2024. Si tratta di risorse governative assegnate alla Regione Toscana [...]



