'40 anni… suonati!: l'Orchestra Busoni si esibirà al Teatro Shalom

Giovedì 15 gennaio alle ore 21, al Teatro Shalom, prenderà il via la stagione concertistica del Centro Busoni. Nel primo appuntamento, in coproduzione con l'Associazione Il Contrappunto, sarà protagonista l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, la compagine di musicisti del territorio nata in sinergia con Il Contrappunto durante il centenario busoniano. Per questa occasione l'Orchestra sarà affiancata dai solisti Angela Camerini al flauto e Marcello Nesi alla tromba. La direzione è affidata ad Andrea Mura, compositore, arrangiatore e fondatore de Il Contrappunto.

Il programma inizia nel segno di Ferruccio Busoni con il brano che sancì la fine del suo soggiorno svizzero, il Divertimento per flauto e orchestra, op. 52, pezzo dal sapore mozartiano in cui il flauto dà prova di grande virtuosismo e, al contempo, dimostra un profondo dialogo e una forte connessione con l'orchestra.

A seguire, il Concerto per tromba in mi bemolle maggiore composto da Franz Joseph Haydn per il trombettista di corte Anton Weidinger, inventore della tromba a chiavi, in cui vengono messe in risalto tutte le qualità dello strumento. In conclusione, la Sinfonia n. 1 di Ludwig van Beethoven, brano ancora legato stilisticamente al Settecentesco in cui, però, si affacciano i tratti tipici del grande compositore tedesco.

I biglietti sono acquistabili presso la Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli, 19) e online su Eventbrite (esclusa la formula "SHARE THE MUSIC!").

Presso il Centro Busoni sono ancora sottoscrivibili gli abbonamenti secondo le due formule “completo” e “mini”.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il quarantesimo anno di vita del Centro Busoni all'insegna, come sempre, della grande musica!

GLI INTERPRETI - Andrea Mura, nato a Firenze nel 1978, si diploma con il massimo dei voti in Composizione presso il Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze sotto la guida di Mauro Cardi e in Direzione d'orchestra, nel 2011, con Alessandro Pinzauti. Nel 2012 frequenta i corsi di perfezionamento sulla tecnica della direzione d'orchestra all'Università Bicocca di Milano tenuti da Ennio Nicotra. Nel gennaio 2017 collabora con l'associazione Esagramma a numerosi progetti per il coinvolgimento di ragazzi diversamente abili. Molto attivo in qualità di compositore, arrangiatore e direttore, costantemente impegnato in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e in progetti di inclusione per la disabilità, ha fondato l'Orchestra Il Contrappunto, una realtà musicale vivace e versatile, composta da giovani strumentisti.

Angela Camerini si è diplomata con il massimo dei voti all’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno proseguendo, poi, gli studi con flautisti di fama internazionale e frequentando l'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Recentemente ha conseguito il diploma di secondo livello in Musica da camera presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha ottenuto anche il diploma di Qualifica orchestrale presso la Scuola di Musica di Fiesole e il diploma di merito per l'esecuzione di musica del XX secolo presso l’Accademia Chigiana di Siena. Tiene regolarmente concerti come solista e in formazioni cameristiche nei teatri di tutto il mondo e ha collaborato come primo flauto con moltissime orchestre italiane. È docente di flauto al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno.

Marcello Nesi, classe 1999, nel 2016 ha conseguito il diploma in Tromba presso il Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze e, nel 2022, in Composizione jazz. Ha all'attivo numerose esibizioni in territorio nazionale e ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, con il Teatro dell'Opera di Roma e con celebri artisti e cantautori italiani. Artista poliedrico, il suo talento musicale non è rivolto solo alla tromba: è anche arrangiatore, percussionista, fonico, pianista accompagnatore e compositore. Proprio in questa veste ha ideato le musiche originali de I segugi da Sofocle, del libero adattamento da Shakespeare Stand up Hamlet e del libero adattamento da Sofocle Antigone per gli spettacoli del Laboratorio Teatrale del Liceo Dante di Firenze. Attualmente è direttore e compositore della Filarmonica G. Verdi di Luicciana e, dal 2015, fa parte del gruppo OsmannGold in veste di strumentista, compositore e direttore artistico.

