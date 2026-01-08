Pisa investe 200mila euro per la scuola media Fucini

Il Comune di Pisa è risultato aggiudicatario del contributo di 200mila euro, nell’ambito di finanziamenti PNRR relativi a un “intervento di messa in sicurezza nei confronti di fenomeni di sfondellamento solai alla scuola secondaria di primo grado R. Fucini”.

«Desidero ringraziare - dice l’assessore all’edilizia scolastica Riccardo Buscemi - gli uffici che, a tempo di record e con un bando che dava ai Comuni poco tempo a disposizione, hanno presentato il progetto che è stato giudicato meritevole del contributo ministeriale che coprirà interamente, senza aggravio per le casse comunali, il costo dei lavori. Continua il lavoro per la messa in sicurezza delle nostre scuole per la tutela dei nostri ragazzi».

L’intervento comprende anche opere di tinteggiatura e controsoffittature dei locali interessati. L’avviso pubblico prevede l’affidamento dei lavori entro il prossimo 30 aprile, per lavori che avranno avvio dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

