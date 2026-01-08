Raccolta fondi di solidarietà a Calcinaia per aiutare una famiglia in difficoltà

“Stiamo raccogliendo fondi per aiutare Loredana, Francesco e la loro splendida famiglia con cinque figli ad affrontare un momento molto difficile della loro vita”.

Siamo a Calcinaia, in provincia di Pisa. Un gruppo di madri, amiche di Loredana, ha deciso di aiutare la donna e il marito, che da qualche tempo deve convivere con la leucemia. Jagoda, Valentina, Cinzia e Salvina sono le organizzatrici di una raccolta fondi che su GoFundMe in queste ore ha già toccato 12mila euro, su un totale di 14mila euro messo come obiettivo finale. Al momento le donazioni sono state poco meno di trecento.

“Le spese non si fermano e gli aiuti istituzionali non bastano a coprire tutto ciò di cui hanno bisogno”, spiegano le organizzatrici. “Vorremmo dare loro un po’ di sollievo e fare in modo che, almeno in questo periodo così delicato, non debbano preoccuparsi anche dei costi e possano concentrarsi solo sulla guarigione e sul benessere della famiglia”.

In moltissimi, come detto, stanno dando un contributo alla raccolta fondi che si raggiunge qua.

