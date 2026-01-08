Referendum Giustizia, ANED Firenze nel Comitato per il NO

Anche l’ANED di Firenze ha deliberato l’adesione al Comitato per il NO al referendum costituzionale sulla giustizia, ritenendo che la riforma sulla separazione delle carriere non costituisca un intervento neutro sull’organizzazione giudiziaria, ma incida sull’equilibrio costituzionale tra poteri dello Stato e sulla funzione di garanzia della giurisdizione.

Secondo l’Associazione, la proposta referendaria interviene su un modello costruito nel secondo dopoguerra proprio per evitare che l’esercizio dell’azione penale potesse essere esposto a condizionamenti esterni, con effetti diretti sulla tutela dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

L’ANED Firenze segnala in particolare il rischio che la separazione delle carriere produca un pubblico ministero istituzionalmente isolato e, proprio per questo, più vulnerabile rispetto al potere politico, senza che ciò risponda a criticità reali del sistema, né produca miglioramenti in termini di efficienza o di garanzie processuali.

“Le riforme definite tecniche e neutrali sono spesso quelle che finiscono per incidere sui diritti”, afferma Lorenzo Tombelli, avvocato e presidente di ANED Firenze. “È per questo che serve la memoria: per riconoscere in tempo i passaggi che riducono i contrappesi democratici e rendono più fragile la tutela delle libertà”.

L’Associazione richiama la propria storia e il legame con la memoria della repressione politica, sottolineando come l’autonomia della magistratura rappresenti un presidio costituzionale a tutela dei cittadini e non un interesse di categoria. L’ANED, pertanto, sarà in prima linea nella campagna per il NO, per difendere i principi costituzionali e i diritti dei cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate