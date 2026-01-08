Referendum Giustizia, nasce nell’Empolese-Valdelsa il Comitato per il No

Si costituisce anche nell’Empolese-Valdelsa il Comitato della società civile per il No nel Referendum costituzionale, presieduto a livello nazionale da Giovanni Bachelet. Il Comitato lancia per il 13 gennaio la campagna referendaria e sostiene la raccolta di firme digitali in corso. L’iniziativa di avvio della campagna è prevista il 13 gennaio alle ore 21 al Circolo di Avane in Via Megolo 31 a Empoli alla presenza di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale di Firenze.

"Sarà una iniziativa aperta, a cui invitiamo a partecipare, insieme a tutte le realtà della società civile che hanno dato vita al comitato, tutti coloro che hanno contrastato la legge Nordio e tutti quei cittadini e cittadine che vogliono capire nel merito cosa prevede la riforma", si spiega in una nota.

Il comitato è impegnato "a costruire la massima collaborazione con tutte e tutti coloro che vogliono difendere l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura e scongiurare lo stravolgimento della nostra Costituzione. Su una materia così delicata e importante occorre sviluppare nel Paese la più ampia discussione e il più chiaro confronto tra le diverse posizioni in campo, in modo che i cittadini possano maturare la propria convinzione e scegliere nella maniera più consapevole, favorendo così anche un'alta affluenza alle urne".

Le associazioni, personalità del mondo culturale e sociale e tutti i cittadini e cittadine possono aderire e sostenere il Comitato scrivendo all’indirizzo email: cdcempolesevaldelsa@gmail.com

Il Comitato sostiene inoltre la raccolta di firme digitali in corso:

E’ possibile firmare con lo SPID andando sulla piattaforma di raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034