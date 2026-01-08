Referendum Giustizia, nasce nell’Empolese-Valdelsa il Comitato per il No

Comitato No Empolese Valdelsa
Avvio della campagna al Circolo di Avane alla presenza di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale di Firenze

Si costituisce anche nell’Empolese-Valdelsa il Comitato della società civile per il No nel Referendum costituzionale, presieduto a livello nazionale da Giovanni Bachelet. Il Comitato lancia per il 13 gennaio la campagna referendaria e sostiene la raccolta di firme digitali in corso. L’iniziativa di avvio della campagna è prevista il 13 gennaio alle ore 21 al Circolo di Avane in Via Megolo 31 a Empoli alla presenza di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale di Firenze.

"Sarà una iniziativa aperta, a cui invitiamo a partecipare, insieme a tutte le realtà della società civile che hanno dato vita al comitato, tutti coloro che hanno contrastato la legge Nordio e tutti quei cittadini e cittadine che vogliono capire nel merito cosa prevede la riforma", si spiega in una nota.

Il comitato è impegnato "a costruire la massima collaborazione con tutte e tutti coloro che vogliono difendere l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura e scongiurare lo stravolgimento della nostra Costituzione. Su una materia così delicata e importante occorre sviluppare nel Paese la più ampia discussione e il più chiaro confronto tra le diverse posizioni in campo, in modo che i cittadini possano maturare la propria convinzione e scegliere nella maniera più consapevole, favorendo così anche un'alta affluenza alle urne".

Le associazioni, personalità del mondo culturale e sociale e tutti i cittadini e cittadine possono aderire e sostenere il Comitato scrivendo all’indirizzo email: cdcempolesevaldelsa@gmail.com

Il Comitato sostiene inoltre la raccolta di firme digitali in corso:

E’ possibile firmare con lo SPID andando sulla piattaforma di raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034


