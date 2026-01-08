Dalla Regione l'ok al tempo pieno alla primaria di Peccioli

Il tempo pieno per la scuola primaria di Peccioli diventa realtà. La Regione Toscana, con l’approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa 2026/2027, ha accolto la richiesta avanzata dall’Istituto Comprensivo Fra Domenico da Peccioli e sostenuta dal Comune di Peccioli, autorizzando l’attivazione del tempo pieno per la scuola primaria del capoluogo.

Una decisione che rappresenta un passaggio strategico nel percorso di rinnovamento del sistema educativo locale e che si inserisce in modo organico nel progetto del nuovo villaggio scolastico attualmente in costruzione. Il primo tassello di una visione più ampia che punta a ripensare spazi, tempi e modalità dell’apprendimento.

Il nuovo villaggio scolastico, già al centro dell’attenzione per l’impostazione innovativa e per la capacità di coniugare architettura, didattica e apertura alla comunità e per questo vincitore, a Dubai, del prestigioso premio internazionale Skyline Architecture Award 2025 (DSA Awards), è concepito come un campus educativo integrato: un luogo capace di accogliere scuola primaria e secondaria, servizi comuni, laboratori, spazi culturali e sportivi, e di dialogare in modo costante con il territorio. Un investimento strutturale che supera il modello tradizionale di edificio scolastico e costruisce un ambiente di apprendimento moderno, inclusivo e proiettato al futuro.

In questo quadro si colloca l’attivazione del tempo pieno. «Il tempo pieno per la scuola primaria di Peccioli, secondo delibera della Regione Toscana e sulla base delle richieste da noi fatte, significa porre un primo punto nel percorso di innovazione che vogliamo costruire nel nuovo villaggio scolastico», afferma il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni. «Abbiamo intenzione di rendere il nuovo villaggio scolastico un punto di formazione che guardi a livello nazionale, con l’obiettivo di alzare il livello della formazione di tutto il territorio. Puntiamo a una scuola che dialoghi con i grandi sistemi internazionali».

Una scelta che ha anche un forte valore sociale. «Il tempo pieno era la prima richiesta per porre le basi di questo progetto, un passaggio determinante. La scuola a tempo pieno è una scuola che dà più opportunità a chi ne ha meno. La politica dell’amministrazione comunale è e sarà sempre quella di andare incontro a chi ha più difficoltà a seguire il trend attuale», conclude il sindaco.

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, le famiglie potranno conoscere più da vicino l’offerta formativa che sta nascendo a Peccioli anche attraverso gli open day organizzati dall’Istituto Comprensivo. Per la scuola primaria l’appuntamento è fissato per giovedì 15 gennaio, dalle 17.30 alle 19.00; per la scuola secondaria di primo grado per martedì 20 gennaio, dalle 17.30 alle 19.00. Occasioni pensate per conoscere l’offerta formativa, incontrare i docenti e approfondire un progetto educativo che guarda al futuro.

Fonte: Comune di Peccioli

