'Pace, Sicurezza e Geopolitica': a San Miniato esperti internazionali a confronto sul conflitto in Ucraina

San Miniato
Sabato 10 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 12, presso la Sala del Conservatorio della Fondazione Santa Chiara in Via Roma 15 a San Miniato, si terrà l'incontro 'Pace, Sicurezza e Geopolitica: Dialoghi sul conflitto in Ucraina'.

L'evento sarà un'importante occasione di riflessione sulle sfide strategiche che l'Europa sta affrontando, analizzate attraverso il contributo dei relatori, esperti internazionali: Giangiuseppe Pili (in collegamento da remoto), Assistant Professor presso la James Madison University e Senior Associate Fellow al NATO Defence College; Fabrizio Minniti, esperto di sicurezza internazionale e membro dell'European Expert Network on Terrorism Issues; Lorenzo Piccioli, analista di Formiche.net esperto in difesa, geostrategia e conflitti ibridi.

L'incontro sarà moderato da Cosimo Meneguzzo.

Al termine del convegno è previsto un piccolo buffet.

L'evento è aperto al pubblico e ad accesso gratuito. Per partecipare, è richiesta la conferma della propria partecipazione tramite il modulo disponibile su Eventbrite.

