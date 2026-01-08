Scivola dall’argine in un fosso, 88enne salvata dopo ore nel Pisano

Cronaca Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri hanno individuato l’anziana a terra, in stato di shock, sull’argine del canale Imperiale

A Cascina, in provincia di Pisa, sono scattate le ricerche per una donna di 88 anni era uscita di casa a piedi senza fare ritorno. A lanciare l’allarme, nella mattinata del 7 gennaio, è stato il marito, preoccupato per il freddo e per il timore che la moglie potesse aver accusato un malore.

La segnalazione al Numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare immediatamente il piano di ricerca. I carabinieri hanno individuato l’anziana riversa a terra, in stato di shock, sull’argine del canale Imperiale, nei pressi di un fosso.

Secondo quanto riferito dall’Arma, la donna è rimasta sempre cosciente e ha spiegato ai militari di essere scivolata accidentalmente e di non essere più riuscita a rialzarsi. Dopo i primi soccorsi sul posto, l’88enne è stata affidata alle cure del 118 e trasferita all’ospedale di Pisa, dove gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze.

Notizie correlate

Cascina
Cronaca
8 Gennaio 2026

Esce di casa e non torna, 88enne salvata sull'argine del canale dai carabinieri

Una mattinata di grande apprensione si è conclusa con un lieto fine. Una donna di 88 anni è stata salvata dai carabinieri di Calcinaia nella giornata del 7 gennaio. Alle [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
24 Dicembre 2025

Tra Cuoio e Valdera sequestrati dalla guardia di finanza oltre 5.500 articoli natalizi non sicuri

Sequestrati dalla guardia di finanza tra Cuoio, Valdera e Pisano, oltre 5.500 articoli natalizi non conformi alla normativa in materia di sicurezza prodotti. Questo il bilancio dei controlli dei militari [...]

Cascina
Cronaca
22 Dicembre 2025

Undicenne aggredita da tre rottweiler, la salva un finanziere libero dal servizio

Un finanziere libero dal servizio ha salvato una bambina di undici anni da tre cani di grossa taglia che la stavano aggredendo. È successo nei giorni scorsi a Musigliano, vicino [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina