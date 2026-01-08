Scivola dall’argine in un fosso, 88enne salvata dopo ore nel Pisano

A Cascina, in provincia di Pisa, sono scattate le ricerche per una donna di 88 anni era uscita di casa a piedi senza fare ritorno. A lanciare l’allarme, nella mattinata del 7 gennaio, è stato il marito, preoccupato per il freddo e per il timore che la moglie potesse aver accusato un malore.

La segnalazione al Numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare immediatamente il piano di ricerca. I carabinieri hanno individuato l’anziana riversa a terra, in stato di shock, sull’argine del canale Imperiale, nei pressi di un fosso.

Secondo quanto riferito dall’Arma, la donna è rimasta sempre cosciente e ha spiegato ai militari di essere scivolata accidentalmente e di non essere più riuscita a rialzarsi. Dopo i primi soccorsi sul posto, l’88enne è stata affidata alle cure del 118 e trasferita all’ospedale di Pisa, dove gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze.

