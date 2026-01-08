Sostituzione carta d'identità, aperture straordinarie degli sportelli a Fucecchio

Attualità Fucecchio
Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perde la sua validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La norma è contenuta nel Regolamento UE 2019/1157, che stabilisce requisiti di sicurezza uniformi per tutti i documenti d’identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 76/2025, ha precisato che, in forza del regolamento, le carte di identità cartacee non saranno più valide, né per il fine dell'espatrio né per l'uso interno sul territorio nazionale. Dal 3 agosto 2026, dunque, la carta d'identità in formato cartaceo diverrà del tutto inutilizzabile e non potrà più essere rilasciata neppure per i casi codificati di urgenza. Pertanto, chi sa di aver necessità del documento, per esempio per un viaggio, dovrà tenere in considerazione che la carta di identità elettronica (CIE) non viene rilasciata immediatamente, ma viene stampata e consegnata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Il Comune di Fucecchio invita gli oltre 3 mila cittadini in possesso di documento cartaceo, anche con una scadenza successiva al 3 agosto 2026, a programmarne la sostituzione con la carta di identità elettronica (CIE) ben prima di questa scadenza., tramite appuntamento da prendere al link https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnline/Appuntamenti/Appuntamento?Id=2.

Al fine di gestire per tempo le numerose richieste di rilascio delle CIE, e per favorire un flusso ordinato e distribuito delle prenotazioni di rinnovo, l’Amministrazione comunale ha previsto inoltre di attivare aperture straordinarie degli sportelli CIE per la sostituzione delle carte d’identità cartacee, in date che saranno debitamente e tempestivamente rese note alla popolazione.

Si ricorda, infine, che i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE, possono ottenere la CIE soltanto rivolgendosi al Consolato italiano di appartenenza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

