Il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 con un nuovo record storico: 9,8 milioni di passeggeri complessivi, in crescita dell’8,4% rispetto al 2024. Un primato trainato sia dalla forte domanda internazionale (+8,8%) che da quella nazionale (+7,4%). Nel solo mese di dicembre 2025, i passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano sono stati 610 mila, con una crescita del +7,8% sullo stesso mese del 2024, registrando il miglior dicembre di sempre per il Sistema.

L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze registra il miglior anno di sempre, con 3,8 milioni di passeggeri (+9,4%). Un risultato storico dovuto principalmente al traffico internazionale, in netta crescita del 12,2%, che rappresenta l’87,2% del totale passeggeri, confermando l’attrattività globale di Firenze e della Toscana come meta privilegiata dei turisti stranieri. Questo trend positivo ha ampiamente compensato la flessione del traffico domestico, pari al -6,4%. Tra i collegamenti principali del Vespucci figurano Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco. La giornata con il picco più alto di passeggeri è stata il 7 settembre, con 15.149 transiti.

Nel mese di dicembre 2025, lo scalo fiorentino ha registrato 237.000 passeggeri, con un incremento del +7,7% rispetto al dicembre 2024, segno che anche l’ultimo mese dell’anno ha raggiunto un livello mai toccato in precedenza.

Il record assoluto, però, lo ha registrato l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, che nel 2025 ha sfiorato i 6 milioni di passeggeri (+7,8%), segnando il miglior risultato di sempre e confermandosi come la principale porta d’accesso alla Toscana. A sostenere la crescita hanno contribuito sia il traffico internazionale (+6,3%) sia quello nazionale (+12,8%), con il segmento internazionale che rappresenta il 74,7% del totale. Il traffico cargo ha mantenuto sostanzialmente i livelli dell’anno precedente, con oltre 12.400 tonnellate di merci e posta, registrando una leggera flessione del -4,1%. Tra i principali collegamenti del Galilei figurano Londra, Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles, mentre la giornata di picco è stata il 28 giugno, con 26.705 passeggeri.

"Chiudere il 2025 con il risultato record di 9,8 milioni di passeggeri è la dimostrazione più evidente della vitalità e della centralità strategica del Sistema Aeroportuale Toscano. Questo risultato storico, ottenuto con una crescita in ogni singolo mese dell’anno sia a Firenze sia a Pisa, conferma pienamente la validità della nostra visione industriale - ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai -. Se il 2025 è stato l’anno di una crescita significativa e di importanti passi avanti sugli iter autorizzativi - come l’esito positivo della VIA-VAS su Firenze - il 2026 si apre con una prospettiva chiara: trasformare questi volumi di traffico in valore strutturale. L’urgenza di completare gli investimenti infrastrutturali pianificati, dall’ampliamento del terminal di Pisa alla realizzazione del Masterplan di Firenze, non è più solo un obiettivo strategico, ma una risposta doverosa a una domanda di mobilità che il nostro territorio esprime con forza, e che siamo pronti a soddisfare con efficienza e sostenibilità, generando al contempo un concreto impatto positivo per il territorio".