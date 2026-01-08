Trovati dai carabinieri con dosi di sostanze stupefacenti: tre giovani segnalati nel Livornese

Controlli per la prevenzione e il contrasto all'uso di stupefacenti da parte dei carabinieri di Cecina che, nei giorni scorsi, hanno segnalato tre persone. In particolare i militari, durante i servizi intensificati dal Comando provinciale dei carabinieri di Livorno, hanno identificato complessivamente 37 persone e controllato 16 veicoli.

Durante i controlli nel territorio di Rosignano e Cecina sono stati individuati tre giovani, tra i 19 e i 26 anni, trovati in possesso di due spinelli contenenti hashish e varie dosi di diverse sostanze, tra cui circa 14 grammi di hashish, una dose di marijuana e una di cocaina. Le sostanze sono state sequestrate mentre i giovani sono stati segnalati alle competenti prefetture come assuntori.

