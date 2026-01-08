Truffe su donazione sangue, AVIS: "Attenzione a messaggi su WhatsApp e social"

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Avis Toscana mette in guardia da truffe su donazioni di sangue: "Non credete a messaggio su presunta urgenza al Bambin Gesù di Roma"

"Sta circolando in queste ore anche in Toscana, su WhatsApp e sui social, una richiesta urgente di donazioni di sangue e piastrine legata a una situazione sanitaria presentata come particolarmente critica al Bambino Gesù di Roma: si tratta di una catena di Sant’Antonio, una fake news che può creare confusione e danni".  A dirlo è Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana.

“Segnaliamo in particolare – spiega Firenze – la diffusione di un testo che annuncia una presunta urgenza di donazioni a partire dall’8 gennaio 2026, indicando il nome di una paziente, un reparto ospedaliero e numeri di telefono da contattare direttamente. Elementi che sono tipici delle notizie false legate alla donazione di sangue e che, anche se originati da un caso specifico, diventano rapidamente virali”.

"Quando un messaggio fa leva sull’emotività, sull’urgenza immediata e riporta dati personali o contatti diretti, è bene fermarsi e verificare – prosegue la presidente –. Il sistema trasfusionale non funziona in questo modo e la raccolta non viene mai organizzata tramite catene sui social o su WhatsApp".

“Capisco l’apprensione dei familiari, ma il sistema è sicuro, efficiente e di qualità – aggiunge Firenze –. La donazione è anonima, programmata e coordinata: i centri trasfusionali pubblici e le associazioni di volontariato riconosciute garantiscono sicurezza, tracciabilità e appropriatezza delle donazioni, senza chiamate individuali per singoli pazienti”.

"In Italia non esistono appelli alla donazione gestiti al di fuori dei percorsi ufficiali – sottolinea la presidente –. Donare è un gesto fondamentale, ma deve avvenire sempre in modo corretto e responsabile".

Invitiamo quindi cittadine e cittadini a non condividere messaggi non verificati – conclude Firenze – e a rivolgersi sempre alle sedi Avis territoriali o ai centri trasfusionali del Servizio sanitario per informazioni aggiornate sulle necessità di sangue e plasma”.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
7 Gennaio 2026

Minime in ulteriore calo in Toscana, allerta gialla per ghiaccio anche l'8 gennaio

Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la [...]

Toscana
Cronaca
7 Gennaio 2026

Allerta neve e ghiaccio nel Fiorentino: scuole chiuse a Palazzuolo, Marradi e Vaglia

I Comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Vaglia mercoledì 7 gennaio terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, alcuni Comuni dell'area metropolitana terranno chiuse specifiche scuole. Si [...]

Toscana
Cronaca
6 Gennaio 2026
Neve Chianti

Neve record nel Chianti: fino a 25 cm, strade bloccate e trattori in azione

Una nevicata eccezionale dell’Epifania ha imbiancato colline e monti del Chianti, tra le province di Firenze e Siena, causando pesanti disagi alla circolazione. Secondo quanto riferito, non si registrava un [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina