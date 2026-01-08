Use Rosa Scotti, test da big contro Milano Basket Stars. Cioni: "Serve prestazione super"

Primo impegno del nuovo anno: dimenticare la Milano Basket Stars impacciata e timorosa che perse all’esordio con l’Use Rosa Scotti. Quella che sabato sera alle 21 (arbitri Baldini di Castelfiorentino e Montano di Siena) arriva a far visita all’Use Rosa Scotti è una squadra rinnovata ed a dir poco rafforzata, segno che c’è la volontà di fare un girone di ritorno su livelli decisamente più alti.

Non è certo un caso se coach Alessio Cioni mette tutti in guardia prima della partita. “Dopo la sosta non è mai facile ritrovare il ritmo gara – spiega – intanto faccio i complimenti a Matelica e Schio che hanno vinto la Coppa Italia che abbiamo guardato in questi giorni nei quali abbiamo lavorato per preparare la prima partita dell’anno. Ci siamo allenate forte per mantenere l’inerzia che avevamo prima della sosta. Sarà fondamentale ritrovare subito il ritmo gara contro una squadra come Milano che si è completamente rinnovata con un mercato di riparazione importantissimo. Ci sono infatti tre nuovi innesti come la nostra ex Madonna, Policari, una delle più forti in assoluto, e Tibè che torna dalla Spagna. Giocatrici che vanno ad aggiungersi a due nostre altre ex, Baldelli e Bocchetti che da noi giocavano in serie A1 e a due straniere forti. Possiamo dire che, con questo organico, Milano non ha niente da invidiare alle prime della classe”.

“Noi dovremo essere brave a tenere alta la concentrazione – aggiunge – per vincere serviranno l’attenzione massima e la miglior Use Rosa Scotti. Dobbiamo avere ben chiaro che la classifica non va guardata perché giochiamo contro una delle big del girone. E per batterla servirà una prestazione super”. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘we are use tv’.