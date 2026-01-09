Al Cineclub Empolese l’ultimo film del regista iraniano Jafar Panahi

Il CULTURALE Cineclub Empolese prosegue la sua rassegna di gennaio con un appuntamento di grande rilievo cinematografico. Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21.15, al Cinema Teatro Excelsior di via Ridolfi 75, verrà proiettato “Un semplice incidente” (2025, 106’), l’ultimo film del regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro al 78° Festival di Cannes.

Il film è ambientato in una Teheran attraversata da tensioni sotterranee, dove un banale incidente stradale diventa il punto di partenza di una serie di eventi destinati a intrecciare vite che non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Da quell’urto, solo in apparenza insignificante, si sviluppa una catena di conseguenze imprevedibili, fatta di sospetti, silenzi, paure quotidiane e scelte irreversibili, che mettono a nudo le fragilità di una società segnata dal controllo e dall’autocensura.

Con uno stile essenziale e tagliente, Panahi trasforma il quotidiano in terreno politico, raccontando una realtà in cui la normalità forzata e i compromessi nascondono una violenza sottile ma pervasiva. “Un semplice incidente” è così un’opera che, con apparente semplicità narrativa, riesce a svelare le crepe profonde della vita contemporanea.

