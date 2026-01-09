Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena Il vedovo con Massimo Ghini

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno mercoledì 14 gennaio terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio scenico alla grande commedia cinematografica all'Italiana e in particolare all'omonimo film diretto da Dino Risi. con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, la partecipazione di Pier Luigi Misasi e con Leonardo Ghini, Giulia Piermarini, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Luca Scapparone.

Una commedia cinica e irresistibile, specchio grottesco di un’Italia che, tra ambizione, fallimenti e apparenze, non smette mai di far ridere e riflettere. Al centro della vicenda c’è Alberto Nardi (Massimo Ghini), industriale romano megalomane e inconcludente, cronicamente a corto di idee e denaro. La sua salvezza è la moglie Elvira Ceccarelli (Galatea Ranzi), ricca, lucida, spietata e… romana solo all’anagrafe. Mentre lui progetta improbabili truffe per sbarazzarsene e ereditarne il patrimonio, lei lo umilia pubblicamente e lo stritola finanziariamente con prestiti concessi tramite un intermediario usuraio.

Tra tentativi maldestri, alleati improbabili e situazioni al limite dell’assurdo, Il vedovo si trasforma in una girandola comica irresistibile, fedele allo spirito della “commedia all’italiana” e omaggio a due giganti come Alberto Sordi e Franca Valeri.

Ambientata in una Roma degli anni ’50 che sogna Milano e il boom economico, questa versione teatrale mantiene intatto l’intreccio del film originale, restituendolo con ritmo, ironia e una vena di amara attualità. Un grande classico che torna a divertire, e che oggi più che mai parla alla nostra società con pungente lucidità.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

I prezzi: i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 19, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

Notizie correlate