Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena Il vedovo con Massimo Ghini

Attualità Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio al celebre film di Dino Risi

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno mercoledì 14 gennaio terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio scenico alla grande commedia cinematografica all'Italiana e in particolare all'omonimo film diretto da Dino Risi. con Massimo Ghini e Galatea Ranzi,  la partecipazione di Pier Luigi Misasi e con Leonardo Ghini, Giulia Piermarini, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Luca Scapparone.

Una commedia cinica e irresistibile, specchio grottesco di un’Italia che, tra ambizione, fallimenti e apparenze, non smette mai di far ridere e riflettere. Al centro della vicenda c’è Alberto Nardi (Massimo Ghini), industriale romano megalomane e inconcludente, cronicamente a corto di idee e denaro. La sua salvezza è la moglie Elvira Ceccarelli (Galatea Ranzi), ricca, lucida, spietata e… romana solo all’anagrafe. Mentre lui progetta improbabili truffe per sbarazzarsene e ereditarne il patrimonio, lei lo umilia pubblicamente e lo stritola finanziariamente con prestiti concessi tramite un intermediario usuraio.

Tra tentativi maldestri, alleati improbabili e situazioni al limite dell’assurdo, Il vedovo si trasforma in una girandola comica irresistibile, fedele allo spirito della “commedia all’italiana” e omaggio a due giganti come Alberto Sordi e Franca Valeri.

Ambientata in una Roma degli anni ’50 che sogna Milano e il boom economico, questa versione teatrale mantiene intatto l’intreccio del film originale, restituendolo con ritmo, ironia e una vena di amara attualità. Un grande classico che torna a divertire, e che oggi più che mai parla alla nostra società con pungente lucidità.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlusGiallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

 

I prezzi: i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 19, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.itTeatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Attualità
5 Gennaio 2026

Santa Cristiana, il sindaco: "Costruiamo comunità più pacifica a cominciare da rapporti interpersonali"

Ieri 4 gennaio, Santa Croce sull'Arno ha celebrato, come da tradizione, Santa Cristiana patrona del paese e della sua comunità. Una santa e una religiosità duecentesca, spinta da un messaggio [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
2 Gennaio 2026

Il Baule dei Sogni arriva alla 41esima edizione: debutto con la Befana al Teatro Verdi

La rassegna Il Baule dei sogni arriva quest’anno alla quarantunesima edizione e si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo [...]

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina