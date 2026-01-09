Assalto in pieno giorno a gioielleria di Arezzo: ladri usano fumogeni e picconi

Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di Arezzo: ladri con fumogeni e picconi in fuga con preziosi. Indagini in corso

Colpo spettacolare nel cuore di Arezzo, dove una banda ha assaltato in pieno giorno la gioielleria Grotti di via Spinello. Il raid è avvenuto intorno alle 13.30, quando un’auto nera con quattro persone a bordo si è fermata davanti al negozio, approfittando del fatto che l’attività fosse appena chiusa per la pausa pranzo.

I malviventi hanno creato una nube con schiumogeni per coprire l’azione, poi hanno infranto la vetrina con picconi e altri arnesi, riuscendo a sottrarre numerosi oggetti preziosi. Tutto si è svolto in pochi istanti, sotto gli occhi increduli dei passanti. Il titolare, Mauro Grotti, è stato avvisato mentre si trovava in palestra.

Dopo il colpo, i banditi si sono dati alla fuga lasciando sul posto schiuma bianca, una bombola e gli attrezzi da scasso. La polizia è intervenuta immediatamente per i rilievi e ha avviato le indagini, diffondendo note di ricerca a tutte le pattuglie e attivando controlli sulla viabilità, nella possibilità che i responsabili si siano nascosti in zona.

La gioielleria Grotti era già stata in passato nel mirino dei criminali.

