Auto rubata e recuperata poche ore dopo

Una brillante operazione della Polizia Municipale di San Giuliano Terme ha permesso di recuperare e restituire ai legittimi proprietari un'auto rubata nella mattinata di sabato 3 gennaio.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia in servizio ha notato in via di Cardeta un veicolo fermo in circostanze sospette. All'interno dell'auto, con motore ancora caldo, erano state lasciate le chiavi: un elemento che ha fatto subito scattare l'allarme tra gli agenti.

L'operazione è stata coordinata dal commissario Lorenzo Mantilli. Mentre una pattuglia rimaneva sul posto per il presidio del veicolo, altri agenti hanno proceduto alla verifica della targa. Accertato che l'auto risultava intestata a un cittadino residente a Vecchiano, gli operatori si sono recati presso l'abitazione indicata, dove hanno rintracciato il figlio del proprietario. Informati dell'accaduto, i genitori si sono recati immediatamente sul luogo del ritrovamento.

La famiglia aveva denunciato il furto dell'auto ai Carabinieri di Migliarino proprio la mattina stessa e aveva trascorso ore a cercare il veicolo nelle vie del paese e nelle zone limitrofe, senza successo. La sorpresa e la gioia nel ricevere la chiamata della Polizia Municipale sono state enormi.

L'operazione si è conclusa con la compilazione del verbale di restituzione e la riconsegna immediata del veicolo ai proprietari, che hanno espresso grande gratitudine per la professionalità e l'efficienza dimostrate.

"Questo intervento conferma quanto sia importante un controllo costante del territorio e una presenza operativa efficace”, dichiara l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Marco Balatresi. “La Polizia Municipale di San Giuliano Terme contribuisce in modo concreto al buon governo del territorio e opera quotidianamente sul territorio con attenzione e prontezza. In questa occasione il commissario Mantilli e gli agenti hanno dimostrato attenzione, competenza e tempestività. È un buon risultato, che valorizza il lavoro quotidiano del Corpo e rappresenta un motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale e per la comunità”.