La Befana arriva a Montespertoli domenica 11 gennaio

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La Befana arriverà domenica 11 gennaio in Piazza del Popolo, dove incontrerà i più piccoli per consegnare tantissime calze e raccontare storie divertenti

A causa delle condizioni meteo avverse e delle recenti nevicate che hanno interessato il territorio l’evento dedicato all’arrivo della Befana a Montespertoli è stato rinviato per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in piena sicurezza, soprattutto per i bambini e le famiglie.

La Befana arriverà quindi domenica 11 gennaio alle ore 15:30 in Piazza del Popolo, dove incontrerà i più piccoli per consegnare tantissime calze e raccontare storie divertenti, regalando un pomeriggio di festa e convivialità alla comunità.

Le calze sono offerte da ChiantiBanca, che ha sostenuto l’iniziativa permettendo di mantenere invariato il programma nonostante lo spostamento di data.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini, famiglie e organizzatori per la comprensione dimostrata a seguito del rinvio dovuto al maltempo e invita tutti a partecipare all’appuntamento di domenica, pensato come un momento di allegria, condivisione e attenzione ai più piccoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
8 Gennaio 2026

Scuole, sport, famiglie: il bilancio di previsione a Montespertoli

Il Consiglio comunale di Montespertoli ha approvato, nella seduta del 30 dicembre, il bilancio di previsione 2026–2027–2028. Si tratta dell’atto amministrativo più importante e che definisce le priorità dell’Amministrazione per [...]

Montespertoli
Attualità
7 Gennaio 2026

Nuovo personale a Montespertoli: in sette prendono servizio

Da questa mattina sono in servizio tutte le nuove e i nuovi dipendenti del Comune di Montespertoli le cui procedure di assunzione si sono svolte nella seconda metà dell’anno 2025. [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina