La Befana arriva a Montespertoli domenica 11 gennaio

A causa delle condizioni meteo avverse e delle recenti nevicate che hanno interessato il territorio l’evento dedicato all’arrivo della Befana a Montespertoli è stato rinviato per garantire lo svolgimento dell’iniziativa in piena sicurezza, soprattutto per i bambini e le famiglie.

La Befana arriverà quindi domenica 11 gennaio alle ore 15:30 in Piazza del Popolo, dove incontrerà i più piccoli per consegnare tantissime calze e raccontare storie divertenti, regalando un pomeriggio di festa e convivialità alla comunità.

Le calze sono offerte da ChiantiBanca, che ha sostenuto l’iniziativa permettendo di mantenere invariato il programma nonostante lo spostamento di data.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini, famiglie e organizzatori per la comprensione dimostrata a seguito del rinvio dovuto al maltempo e invita tutti a partecipare all’appuntamento di domenica, pensato come un momento di allegria, condivisione e attenzione ai più piccoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

