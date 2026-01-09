Carnevale, Empoli in maschera anche nel 2026. Contest per il miglior travestimento

Nel 2025 è stata la prima edizione che ha riportato le feste di Carnevale in città, dopo anni di sospensione. Per il 2026 ritorna con tre sabati di festa a Empoli la seconda edizione, intitolata Un altro Carnevale - Sotto lo stesso cielo.

Il 24 gennaio, il 7 e il 21 febbraio 2026 saranno giornate di festa condivisa tra piazza Farinata degli Uberti e il centro storico della città, dove il Carnevale riunirà musica, arti performative, tradizione e creatività contemporanea in un momento unico, appunto 'sotto lo stesso cielo'.

LE DICHIARAZIONI - "Ancora il Natale in città non è terminato ma Empoli è già pronta a cavalcare l'onda lunga dell'evento per agganciarsi alle feste di carnevale - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Abbiamo raccolto quanto di buono è stato fatto l'anno scorso e ci siamo proposti di migliorare l'offerta, in collaborazione con la realtà principe del Carnevale in Toscana, ovvero la Fondazione Carnevale di Viareggio, in collaborazione con tante associazioni e enti del nostro territorio. È una festa della nostra città, che ha la sua identità forte tra gioco e cultura, per tutta la famiglia".

"Un altro carnevale" è pronto a stupire per la seconda volta - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -: dopo la prima edizione, "Mela ridens", il centro storico vedrà tornare le grandi maschere realizzate dai maestri viareggini, accompagnate in corteo dai figuranti della Compagnia di Sant'Andrea, già protagonisti dell'Epifania, vestiti con i costumi realizzati per l'occasione dalla sartoria dell'Auser di Empoli. Ogni giorno ci sarà musica dal vivo e artisti di strada selezionati dall'associazione Canto rovesciato. L'invito, per grandi e piccini, è a lasciarsi contagiare dalla follia del carnevale e a partecipare in maschera alle parate. C'è bisogno di rovesciare il grigiore del presente, c'è bisogno di carnevale".

"Ancora una volta il nostro bellissimo centro storico diventa un palcoscenico dedicato alle maschere del Carnevale - commenta l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -. Quest'anno abbiamo optato per dei corsi mascherati durante il sabato, con eventi particolari ma di sicuro richiamo. Auspico che anche le vetrine del centro possano addobbarsi a festa perché queste manifestazioni puntano a offrire visibilità ai commercianti per tutto l'anno e non solo in occasioni dei grandi eventi. Perché Empoli è bella da vivere tutto l'anno".

LA MASCHERA DI SILVANO BIANCHI E LE INSTALLAZIONI DI UMBERTO CINQUINI - Se lo scorso anno, Empoli è stata la terra delle mele d'autore, quest'anno arriveranno opere di altra ispirazione. L'artigiano della cartapesta Silvano Bianchi porterà la mascherata di gruppo che dà il nome al carnevale di quest'anno, Insieme sotto lo stesso cielo. Bianchi, nonostante la giovane età, annovera 12 costruzioni dal 2015 a oggi per il Carnevale viareggino, metà delle quali hanno ottenuto primi premi. Anche la maschera ospitata a Empoli ha vinto il primo premio per la mascherata di gruppo del 2024.

"La costruzione è un messaggio di speranza, di pace, una celebrazione dell’amore, un invito a superare le differenze e a cercare l’unità tra le persone di ogni origine", si legge nella descrizione. E continua: "Attraverso le opere dell’artista Gustav Klimt, la costruzione allegorica celebra l’amore come un legame universale, che supera le barriere sociali, culturali, razziali. Ci invita a considerare la diversità come una forza che arricchisce il mondo e ci sprona a costruire ponti, anziché muri, per creare un futuro di armonia e comprensione reciproca".

L'artista Umberto Cinquini invece porterà quattro installazioni alte tre metri e mezzo dedicate alle maschere del Carnevale, disseminate nel centro storico per entrare fin da subito nell'atmosfera di festa.

LA NOVITÀ, IL CONTEST DELLE MASCHERE - Per questa seconda edizione del Carnevale di Empoli nasce un contest aperto a tutti e tutte per votare la migliore maschera della città. Il titolo del concorso è L'arte che unisce e possono partecipare singoli, coppie, gruppi, senza limiti di età. È possibile candidarsi entro l'8 febbraio a questo link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6adoHcdZMUsbhqzU0o9Kc-ksXsgqbsshQV0XZ6kdInfwG2w/viewform?usp=send_form). La competizione avrà luogo per l'ultimo giorno del carnevale, sabato 21 febbraio, ma il Carnevale è ancora più bello con le maschere per cui tutte e tutti sono invitati a venire in maschera nell'arco delle tre giornate di festa.

DATE E ORARI - Il debutto sarà sabato 24 gennaio alle ore 11 con la parata inaugurale di Burlamacco e Ondina, le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio. Il pomeriggio dalle 16 si prosegue con la parata di apertura della Banda del Cam e l'arrivo del Circo Madera di Torino.

La seconda giornata di eventi sarà sabato 7 febbraio a partire dalle 16. Gli eventi principali saranno la Parata popolare del Collettivo Folcloristico Montano di Pistoia, all'insegna delle tradizioni popolari della nostra terra, e alle 17 il Marlon Banda Show, uno show dissacrante e irriverente guidato da una banda senza direzione che si lascia guidare dalla follia e dalla comicità.

Carnevale Empoli 2026 Carnevale Empoli 2026 Carnevale Empoli 2026 Carnevale Empoli 2026 Carnevale Empoli 2026

Sabato 21 febbraio partenza anticipata alle 15.30 con le maschere protagoniste del contest. La premiazione con voto della giuria si terrà alle 17. A fianco la parata conclusiva con la marchin' band Camillocromo e lo spettacolo comico a metà tra arti circensi e clownerie Why not? con Piero Ricciardi.

Tutto il programma è disponibile a questo link: https://www.visitempoli.it/eventi/un-altro-carnevale/

Un altro Carnevale - Sotto lo stesso Cielo è un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Associazione Noi da Grandi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate