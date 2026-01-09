Caso Cantini, ANPI Empolese Valdelsa: "Non sottovalutare mai i richiami al nazifascismo"

Le sezioni ANPI dell'Empolese-Valdelsa esprimono profonda indignazione e ferma condanna per le dichiarazioni diffuse via social da Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Empoli. Il richiamo esplicito allo “sterminio dei comunisti” non è solo un’offesa alla storia, ma un gravissimo rimando alle politiche nazifasciste di eliminazione degli avversari politici.

"In un contesto globale e nazionale già teso — dichiarano i rappresentanti ANPI — l'uso di termini come 'sterminio' è estremamente pericoloso. Si riaccendono pulsioni anticostituzionali che la lotta di Liberazione aveva sconfitto. Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma al risultato di una dialettica che, partendo dai vertici dello Stato, legittima una retorica di matrice nazifascista".

L’Associazione rimarca come la proliferazione di simboli, immagini e linguaggi che richiamano il Ventennio o il Terzo Reich rappresenti una minaccia concreta alla tenuta democratica. La cultura dell’odio e la criminalizzazione del dissenso, puntano a cancellare i valori per i quali le Partigiane e i Partigiani hanno sacrificato la vita.

È altresì vero che l'attuale clima di crescente revisionismo è stato alimentato anche da atti formali molto recenti, come la risoluzione del Parlamento Europeo del 2019 che ha equiparato comunismo e nazismo. Si tratta di un errore politico e storico grave che ha offerto sponde ideologiche a chi oggi cerca di sdoganare l'intolleranza.

"Dalle adunate di Predappio ai saluti romani di Acca Larentia, i segnali di decadimento civile sono inequivocabili. L’Italia è una Repubblica fondata sull’antifascismo: non permetteremo che le conquiste di libertà vengano distorte o cancellate da chi sogna il ritorno a regimi dittatoriali e violenti".

ANPI area Empolese Valdelsa

Notizie correlate