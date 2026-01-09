Condanna definitiva per il chirurgo Paolo Macchiarini, la sconta in Spagna

La condanna a 2 anni e 6 mesi è diventata definitiva per 'il mago della trachea', il chiurgo toscano Paolo Macchiarini, su cui si erano espressi i giudici in Svezia. Il professionista sta scontando la pena in Spagna, dove vive con la famiglia.

Stando a Repubblica Firenze in passato ha ottenuto una serie di benefici che gli permettono di passare all'esterno l'intera giornata: entra in carcere la sera per uscire la mattina. Dopo un periodo a Careggi, il chirurgo di Viareggio era andato a svolgere la professione in Svezia dove poi era finito sotto processo per la sua attività medica ritenuta fuori controllo.

Per i giudici svedesi avrebbe inflitto sofferenze ai pazienti con trapianti "in conflitto con la scienza e la comprovata esperienza" medica, svolti "senza alcuna base legale" né scientifica. Nel 2023 arrivò la condanna, nel 2024 ha ottenuto di poterla scontare a Barcellona, dove risiede.