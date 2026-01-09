"I quasi sei milioni di passeggeri del 2025 certificano la crescita di un Galilei che si conferma driver determinate del sistema aeroportuale toscano, un risultato straordinario di cui Pisa e l'intero territorio possono beneficiare, a condizione che nello scalo pisano vengano reintrodotte linee di volo business e tratte altospendenti che consentano di intercettare destinazioni ad alta vocazione economica".

Il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi sostiene con forza "la necessità di uno sviluppo sempre più integrato e connesso tra l'aeroporto e il sistema economico pisano. D'altronde i numeri del principale scalo della regione sono sotto gli occhi di tutti, ma ragionando in un'ottica di sviluppo del territorio non possiamo limitarci ad esultare per l'aumento del traffico se poi questi benefici incidono solo parzialmente sull'economia della città. Per alzare l'asticella ed aumentare qualità e competitività, oltre a spingere crescita e innovazione, è indispensabile avere voli e tratte che portino a Pisa passeggeri e turisti altospendenti, mettendoli nelle condizioni di raggiungere la città e connetterli adeguatamente con il patrimonio di imprese tecnologiche, di servizi e turismo e altri settori strategici che il territorio è in grado di offrire".

"L'aeroporto pisano presenta enormi potenzialità e abbiamo salutato con soddisfazione i lavori di ampliamento e potenziamento del terminal, ma siamo convinti che il Galilei meriti tutt'altro dal punto di vista delle tratte. Non è pensabile immaginare uno sviluppo di Pisa basato sulle compagnie low cost, mentre le principali linee di volo vengono concentrate su Firenze. Non è questione di campanilismo, ma la necessità di avere una regione che viaggia alla stessa velocità, sostenendo investimenti che consentano uno sviluppo congiunto dell'intera Toscana, costiera e centrale".

"Pisa è il perno di riferimento per gli spostamenti dalla Costa verso la bisettrice dell'Italia centrale e viceversa e se vogliamo attrarre investimenti sul territorio dobbiamo valorizzare al massimo le sue potenzialità logistiche e le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche proprio a partire dallo sviluppo di un'infrastruttura di eccellenza come il Galilei" conclude il presidente di Confcommercio Pisa.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

